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就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

記者田暐瑋／綜合報導

五熊（蔡宜臻）口條流利又擁有亮麗外貌，有次發現身上長滿一點一點的紅疹，但完全不痛不癢，且蔓延得相當快，最後變成一整片，醫生一看到症狀，立刻「嘖」了一聲，被初步判定可能是罹患了「血癌」，讓她情緒崩潰大哭。

五熊透露，有次發現身上會起紅疹，但這些疹子沒有凸起，也不會痛癢，和一般過敏類的疹子症狀不同，一開始她不以為意，隔天發現疹子竟然長成一大片，再過一天發現大腿內側都有，趕緊到醫院就診，醫生建議她先抽血檢查，但問完診後對方卻陷入沉默。

▲五熊。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲五熊。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

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雖然檢查結果還沒出來，但醫生「嘖」了一聲，讓五熊驚覺到事情大條，醫生表示要立刻幫她轉到血液科，要她隔天就來看報告，認為不是胃出問題，很有可能是罹患血癌，五熊瞬間晴天霹靂，回家後自己上網查資料，發現自己的症狀的確和血癌徵兆一模一樣。

五熊當下非常害怕，卻不敢跟太多人說，只告訴姊姊這件事，抱著對方崩潰大哭，「那時候覺得很多事情沒那麼重要了，人生因為這樣豁然開朗，因為覺得我要死了。」最後檢查報告出爐，確診不是血癌，但也找不出病因，醫生認為有可能是壓力過大，而疹子過幾天也就消失了。

▲五熊。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲五熊。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

一場虛驚後，五熊又透露最近懷疑自己有甲狀腺機能亢進，正在等報告出爐。醫師則表示，疹子的位置很重要，大部份的人自行到藥局買藥，藥局都會給濕疹的藥膏，但其實沒有對症下藥，有時候皮膚出現紅點可能是血管發炎，必要時也要到免疫科接受檢查。

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