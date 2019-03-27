吳宇舒生病哭哭！　老公送完小17歲嫩妹「才載她去醫院」

▲孤單的吳宇舒一人吃飯， 選的是日式定食連鎖餐廳，背影看來相當寂寞。（圖／鏡週刊提供）



圖文／鏡週刊

除了急診溫情、簡訊曖昧，吳宇舒老公朱凱翔跟王乃伃，當然也有曖昧接送的橋段。比如2月19日，王乃伃一出中天大門就忙著傳訊，走到定點，朱凱翔就開著他的車，毫不順路地來載王乃伃回家，然後自己再回新店。

令人更難為情的是，開車回新店的朱凱翔，停在住家的社區外頭，等著等著，換正宮吳宇舒坐上了車，夫妻一同前往位於北新路上的肝膽腸胃科診所，不過朱凱翔在候診時也是忙著邊滑手機、一邊笑得超爽，跟手機那頭的人聊得非常開心。

請繼續往下閱讀...

▲19：39 夫妻一同前往診所，不過朱凱翔忙著在當低頭族，並且盯著手機不時露出爽笑。



離開診所，夫妻遊了車河，吳宇舒下車買好晚餐，朱凱翔再載她回家。早在去年，王乃伃去年在臉書上，轉貼李榮浩的歌〈老街〉並且留下歌詞：「忘不掉的是什麼我也不知道 想不起當年模樣 看也看不到 去也去不了的地方」。

▲王乃伃跟朱凱翔公開在臉書打情罵俏。（翻攝自王乃伃臉書）



朱凱翔就毫不保留地公開在下頭留言，「妳唱一定很難聽」；王乃伃則回，「你也不會好聽到哪！」2人你一言我一語地在網路上拌嘴。

3月19日中午左右，傳言跟朱凱翔曖昧的王乃伃獨自一人，從捷運站走回家，看她手上有著透氣膠帶貼住了棉花球，還拿著看診後的醫療單據。此外，一向出門不戴口罩的她，這天卻把嘴巴保護得緊，看來應該是病了。

回家之後的王乃伃，不一會兒又多拿了幾張單據、搭著計程車一路直奔台北市內湖的康寧醫院，然後趕往急診；沒想到不久後王乃伃竟然跟朱凱翔，一起從急診走了出來！

這對午間私會的男女，看似小心翼翼，一到醫院大門馬上分開行動，並且分乘2輛計程車各自離開。朱凱翔回到中天上班，王乃伃則返家，然後晚上6點半再去中天上班，約莫半夜回家。

由此可見，王乃伃一有疾病在身，朱凱翔竟然排除萬難、特地獨自一人跑去幫她呼呼，感覺朱凱翔對王乃伃的確多了一分呵護。尤其2人進出醫院都是各走各的，短短的急診時光想必對他們來說算是格外珍貴。

【更多鏡週刊新聞】

【背叛女主播1】七年又癢！主播吳宇舒老公再爆婚外曖昧

【背叛女主播3】吳宇舒哭哭 老公送完嫩妹記者才載她去醫院