ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳宇舒生病哭哭！　老公送完小17歲嫩妹「才載她去醫院」

▲吳宇舒。（圖／鏡週刊提供）

▲孤單的吳宇舒一人吃飯， 選的是日式定食連鎖餐廳，背影看來相當寂寞。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

除了急診溫情、簡訊曖昧，吳宇舒老公朱凱翔跟王乃伃，當然也有曖昧接送的橋段。比如2月19日，王乃伃一出中天大門就忙著傳訊，走到定點，朱凱翔就開著他的車，毫不順路地來載王乃伃回家，然後自己再回新店。

令人更難為情的是，開車回新店的朱凱翔，停在住家的社區外頭，等著等著，換正宮吳宇舒坐上了車，夫妻一同前往位於北新路上的肝膽腸胃科診所，不過朱凱翔在候診時也是忙著邊滑手機、一邊笑得超爽，跟手機那頭的人聊得非常開心。

請繼續往下閱讀...

▲吳宇舒。（圖／鏡週刊提供）

▲19：39 夫妻一同前往診所，不過朱凱翔忙著在當低頭族，並且盯著手機不時露出爽笑。

離開診所，夫妻遊了車河，吳宇舒下車買好晚餐，朱凱翔再載她回家。早在去年，王乃伃去年在臉書上，轉貼李榮浩的歌〈老街〉並且留下歌詞：「忘不掉的是什麼我也不知道　想不起當年模樣　看也看不到　去也去不了的地方」。

▲吳宇舒。（圖／鏡週刊提供）

▲王乃伃跟朱凱翔公開在臉書打情罵俏。（翻攝自王乃伃臉書）

朱凱翔就毫不保留地公開在下頭留言，「妳唱一定很難聽」；王乃伃則回，「你也不會好聽到哪！」2人你一言我一語地在網路上拌嘴。

3月19日中午左右，傳言跟朱凱翔曖昧的王乃伃獨自一人，從捷運站走回家，看她手上有著透氣膠帶貼住了棉花球，還拿著看診後的醫療單據。此外，一向出門不戴口罩的她，這天卻把嘴巴保護得緊，看來應該是病了。

回家之後的王乃伃，不一會兒又多拿了幾張單據、搭著計程車一路直奔台北市內湖的康寧醫院，然後趕往急診；沒想到不久後王乃伃竟然跟朱凱翔，一起從急診走了出來！

這對午間私會的男女，看似小心翼翼，一到醫院大門馬上分開行動，並且分乘2輛計程車各自離開。朱凱翔回到中天上班，王乃伃則返家，然後晚上6點半再去中天上班，約莫半夜回家。

由此可見，王乃伃一有疾病在身，朱凱翔竟然排除萬難、特地獨自一人跑去幫她呼呼，感覺朱凱翔對王乃伃的確多了一分呵護。尤其2人進出醫院都是各走各的，短短的急診時光想必對他們來說算是格外珍貴。

【更多鏡週刊新聞】

【背叛女主播1】七年又癢！主播吳宇舒老公再爆婚外曖昧

【背叛女主播3】吳宇舒哭哭　老公送完嫩妹記者才載她去醫院

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

推薦閱讀

她跟男友人借精生子！　兒子18歲長成「激帥混血兒」…抽高180cm撞臉錦榮

她跟男友人借精生子！　兒子18歲長成「激帥混血兒」…抽高180cm撞臉錦榮

歐陽娜娜挺中被黑慘！　陸官方出聲警告她「和邪教沾邊」

歐陽娜娜挺中被黑慘！　陸官方出聲警告她「和邪教沾邊」

趙正平強抱25秒「辣模子涵驚恐走光」！　死命拉裙畫面曝光…網怒譙：太離譜

趙正平強抱25秒「辣模子涵驚恐走光」！　死命拉裙畫面曝光…網怒譙：太離譜

小鮮肉婚禮淚崩：我等了好久！　100kg厚片女友大哭…實現3年承諾「仙境佈景曝光」

小鮮肉婚禮淚崩：我等了好久！　100kg厚片女友大哭…實現3年承諾「仙境佈景曝光」

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

小賈斯汀爆「暫停演藝活動」！　認罹憂鬱症：沒什麼比我家庭更重要

小賈斯汀爆「暫停演藝活動」！　認罹憂鬱症：沒什麼比我家庭更重要

台灣富太圈放浪實錄曝光！　大咖男星收2000萬…夜夜上貢「10姊妹輪流睡」

台灣富太圈放浪實錄曝光！　大咖男星收2000萬…夜夜上貢「10姊妹輪流睡」

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

吳亞馨的「半裸男」爆口袋超深！　買6000萬豪宅當蕭敬騰鄰居

吳亞馨的「半裸男」爆口袋超深！　買6000萬豪宅當蕭敬騰鄰居

伊能靜被關美肌「素顏真面目」曝光！　50歲HD照長這樣…網傻眼：妳誰

伊能靜被關美肌「素顏真面目」曝光！　50歲HD照長這樣…網傻眼：妳誰

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

快訊／張懸懷孕了！　電子信寄粉絲報喜「我已驚慌完了」

快訊／南韓國軍巴士車禍「窗戶都破了」　聖圭、姜河那送醫！

4個月前才同台…孟耿如親弟「幫撥頭髮」暖舉曝光

飛機迫降⋯發現隔壁是好萊塢男神！　旅客共處一天曝光「超暖事蹟」

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳宇舒, 朱凱翔, 王乃伃

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」缪斯級美貌
  2. 郭碧婷爆被「香港富二代」求婚成功！　超大鑽戒閃爆…現身台北飯店
  3. 文青女神「三跪九叩」1000公里不幸辭世！不顧老公反對背後原因超心酸
  4. 《我們與惡距離》這碗肉燥麵紅了！「李大芝特製食譜」曝光
  5. 網讚「台灣最有實力女團」　Roomie凱悌懷孕了！
  6. 吳宇舒生病哭哭！　老公送完小17歲嫩妹「才載她去醫院」
  7. 「最強孕婦」3病纏身還是生了！　她更狂..6顆子宮肌瘤生3胎
  8. 吳亞馨的「半裸男」爆口袋超深！　買6000萬豪宅當蕭敬騰鄰居
  9. 吳宇舒老公爆曖昧小17歲大眼正妹！　甜喊：妳是叔叔的寶
  10. 池端玲名出道尺度最大！「每天按摩1hr」罩杯靠4步驟升級

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366