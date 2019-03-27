生完「下面爆開流膿」打抗生素救命！　婆婆暴怒不准…媳婦哭了「變態家規害的」

記者田暐瑋／綜合報導

媽媽們在辛苦懷胎10月後，產後才是惡夢開始！一個孕婦生產前夕發現在腿上長了「疔子」，婆婆擔心感染到肚裡的男嬰，急忙帶到醫院治療，之後也順利產下寶寶，怎料1個禮拜後，這個媽媽私密處的傷口爆開流膿，形容像是「牙籤插在漢堡麵包上」，媽媽一聽難過大哭，才知道這全是婆婆不可理喻的「家規」導致的可怕後果。

急診科醫師田知學在《醫師好辣》中分享，有個媽媽懷孕第4次才懷上男生，讓婆家極為重視，在懷孕尾聲突然發現大腿內側長了疔子，婆婆害怕金孫被感染，帶到醫院請醫師檢查，醫師把疔子劃開治療後就沒事，之後媽媽也順利產下男嬰。

▲婆婆干預媳婦。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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沒想到就在1個禮拜後，這個媽媽突然發燒，卻找不到病因，醫師想起她曾長過疔子，趕緊檢查她的下半身，這才發現媽媽生產時剪開的陰道傷口就像是「漢堡麵包上面插了好幾支牙籤」一般，縫線就像是牙籤一樣，完全沒有被吸收，反而還硬化，導致傷口爆開，開始流膿流湯，狀況相當嚴重。

醫師趕緊替媽媽重新剪開傷口並清創，並要施打抗生素，沒想到婆婆卻暴怒跳出來阻止，擔心會影響到正在喝母乳的金孫，媽媽一聽就哭了，醫師才知道婆婆在她懷男胎時干預超多，甚至規定她不可以洗澡，就連上廁所想偷偷洗，婆婆都會等在門外算時間，導致她產後的髒血都沒辦法清乾淨，導致傷口感染。

▲婆婆干預媳婦。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）