李洪基突傳：借我30萬！　18歲女星超霸氣「要帳號直接轉」

記者張筱涵／綜合報導

韓星李洪基和DinDin最新合作節目《核Insider同盟》，在27日上傳的節目中，他們和來賓Lovelyz成員美珠和智秀要先決定傳簡訊給哪5個人，得到正面回覆最多的人就獲勝，沒想到繼上次不問借韓幣100萬元（約台幣3萬元），這次更高階要借韓幣1000萬元（約台幣30萬元）。

▲李洪基和DinDin最近一起合作新節目《核Insider同盟》。（圖／翻攝自VLIVE）

請繼續往下閱讀...

李洪基分別傳給演員李昇基、金賽綸、李施彥、偶像歌手後輩N.Flying宰鉉和BTOB鄭鎰勳，他不只是在節目錄製結束以前唯一一個收到了所有人回覆的人，也讓DinDin、美珠和智秀都讚嘆他做人真的很成功。

▲李洪基事先決定傳訊息的對象，並成了唯一一個都收到回覆的人。（圖／翻攝自VLIVE）

因為上次李洪基已經跟李施彥實行過這個任務，原本對方說「現在給嗎」後來又發現是在錄影罵了聲髒話，宰鉉則是說：「哥，我銀行裡大概有韓幣250萬元（約台幣8萬元）左右，只有這些也可以嗎？」後輩雖然沒有一次借這麼大金額的能力，但還是希望能幫上忙的心意讓觀眾都非常感動。

▲李施彥、宰鉉的回覆。（圖／翻攝自VLIVE）

就在美珠因為沒收到任何人回覆傷心之時，李洪基突然從沙發上跳起來說：「這樣真的可以嗎？一個20歲（註一，台灣年齡18歲）的孩子…金賽綸回我『現在轉去哪邊』。」才剛說完溫暖的回覆又接續著來，鄭鎰勳直接言語和行動同時並行：「正在轉了，稍等喔！」

最後李昇基不愧是李洪基的多年好友兼出道15年的演藝圈大前輩，一看到訊息就知道在錄影，機智回覆：「洪基啊，我真的很急才會問你的，不要問我理由借我韓幣2000萬（約台幣60萬元）吧！」

▲金賽綸和鄭鎰勳溫暖回應讓李洪基超感動，最後以李昇基的機智收尾。（圖／翻攝自VLIVE）

註一：在南韓出生的那一刻起就是1歲，每到新年1月1日就會自動增加一歲，因此金賽綸出生於2000年7月31日，在台灣是今年滿19歲，在南韓就是20歲，而因為她還沒過生日，因此現在是滿18歲。

▼《核Insider同盟》第27集。（影片／取自VLIVE，如遭刪除請見諒）