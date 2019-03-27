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59kg韓國小姐被罵醜又胖！　「要47kg才能被接受」…挫折淚崩：後悔參賽

記者李湘文／綜合報導

2018年「Miss Korea選拔大會」中，一位畢業於國際經營系、沒有模特兒經驗的參賽者金秀珉脫穎而出，成為該年度的韓國小姐。她有著純天然的美麗臉蛋，卻被網友認為「不夠瘦」而飽受惡評，在比賽奪冠後反而喪失自信，還曾看批評留言看到哭，在最近接受採訪時，對於大眾「美」的標準提出質疑。

▲「59kg韓國小姐」金秀珉被罵醜又胖。（圖／翻攝自金秀珉Instagram）

▲金秀珉在2018年獲得韓國小姐殊榮。（圖／翻攝自金秀珉Instagram）

金秀珉近日接受《Asian Boss》採訪，以流利的英文敘述自己的故事，展現出色的外文能力。她原本在美國大學專攻國際經營，想要成為一名新聞記者，為了讓履歷看起來更豐富，於是在畢業前的那個學期，開始積極搜尋一些公開比賽，就在這時看到了「Miss Korea」比賽即將開放報名的消息，心想挑戰一點新事物也不錯，於是遞交了申請。

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▲「59kg韓國小姐」金秀珉被罵醜又胖。（圖／翻攝自金秀珉Instagram）

▲金秀珉是位天然美女。（圖／翻攝自金秀珉Instagram）

金秀珉原本對自己還算有自信，也真的順利收到入選通知，但進入比賽集訓期之後，才發現80個參賽者都又高又美，其中多是專攻模特兒、演戲的人，每個人對於比賽都很積極，早就做好萬全準備。面對這些競爭對手，她喪失了自信，也不再想著要贏，只當作累積經驗，未料沒了壓力，踏上舞台反而不緊張了，變成一個加分因素，讓她一路過關斬將，進入前15名。

▲「59kg韓國小姐」金秀珉被罵醜又胖。（圖／翻攝自金秀珉Instagram）

金秀珉雖然沒有經驗，卻在全國比賽中脫穎而出。（圖／翻攝自金秀珉Instagram）

經歷了嚴格的集訓期，金秀珉回憶決賽終於到來的那天，心裡只想著「沒關係，結束後就可以回家吃好吃的東西了」，根本沒料到居然奪下后冠，連感言都沒準備，在台上只說出：「這皇冠好重。」有些特別的她得到網友兩極評價，雖然不乏讚美和賀喜的訊息，卻也看到不少留言狂批「她沒有美到足以代表韓國」、「以韓國小姐來說，她太胖了」。

▲「59kg韓國小姐」金秀珉被罵醜又胖。（圖／翻攝自金秀珉Instagram）

▲金秀珉因為體重58.9公斤，被網友罵醜又胖。（圖／翻攝自金秀珉Instagram）

事實上，金秀珉雖然有58.9公斤，在所有參賽者中是最重的，但同時身高也高達173公分，以比例來說並不胖，也很健康。主持人好奇問：「如果要達到韓國社會接受的『瘦』，那妳應該要多重？」她想了想，嘆口氣：「47、48公斤吧。」她無奈表示，人們在網路上看了許多模特兒的體重，再聽到她有58.9公斤，就會質疑「這個過胖的女生怎麼可以當韓國小姐」。

▲「59kg韓國小姐」金秀珉被罵醜又胖。（圖／翻攝自YouTube／Asian Boss）

▲「59kg韓國小姐」金秀珉被罵醜又胖。（圖／翻攝自YouTube／Asian Boss）

▲金秀珉獲選韓國小姐後，反而被網友罵到失去自信，也很心疼家人為此受傷，難過落淚。（圖／翻攝自YouTube／Asian Boss）

金秀珉坦言，第一次被別人這麼嚴厲批評，一開始覺得非常受傷，也忍不住看留言看到哭，變得很焦慮不安，「我知道我不胖也不醜，但當妳經常聽到這些話，還是會失去所有的自信，也不想再跟別人互動。」她提到，爸爸會看網路上所有留言，「他才是真的最受傷的人」，因為心疼與不捨，她如今說起這件事仍忍不住在鏡頭前淚崩，「那是我最後悔參加比賽的時刻。」

主持人提出疑問：「妳覺得這對於美的荒唐標準從何而來？」金秀珉回答：「我個人覺得，是來自於我們在社群網站上看到的那些修圖照片，而且許多名人都會炫耀體重，讓我們覺得這就是理想體重和理想身材。」她指出，在韓國文化中，人們被許可評價別人的外貌，也因此讓大家很難做自己。但她現在也成為公眾人物，決定未來要利用韓國小姐的影響力，重新定義何謂「美麗」，為美的標準增加多元性。

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