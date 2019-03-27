獨家專訪／THE BOYZ「官配CP」誕生！爆料遲到王跟悶騷都是同一人

記者吳孟庭／專訪

南韓新生代大勢男團THE BOYZ成軍將近1年半，日前與《ETtoday》舉行現場爆料大會竟沒在嘴軟，全部都講真心話。最愛遲到的成員是善旴跟泳勛，最自戀的是HWALL跟ERIC，談到悶騷則不能不推出賢在跟泳勛。被多次點名的泳勛終於承認，自己很愛黏在善旴身邊撒嬌，「官配CP」正式誕生！

▲THE BOYZ日前接受《ETtoday》獨家專訪。（圖／ETtoday攝）

請繼續往下閱讀...

THE BOYZ去年夏天首次訪台時，因為成員HWALL受傷休養，本次接受《ETtoday星光雲》獨家專訪，可說是台媒首度12人完整體訪問，比起1年多前的生澀與稚嫩，經歷去年末許多新人獎的洗禮後，他們面對媒體更活潑、更自在了。

正值愛漂亮的年紀，被問到最愛照鏡子的是誰？成員毫不猶豫指向賢在跟善旴，HWALL更當場重現賢在邊照鏡子、舌頭頂住嘴巴那種自戀帥氣的模樣，太過傳神讓現場笑翻。泳勛被指是最常遲到的成員之一，他把手舉起往後撩撥頭髮，帥氣說「因為我都在照鏡子」，完全沒有要道歉的意思（笑），「自信王子」就頒給他了。

▲THE BOYZ現場進行爆料大會。（圖／ETtoday攝）

不知道是否是隊上最老，最愛講大叔笑話（指冷笑話）的就是班長上淵。ERIC爆料有一次他邀上淵哥吃泥鰍湯，但因為泥鰍跟韓文的「冷」很像，他興致勃勃卻被對方潑水回：「因為我不冷，所以我不吃」，說完果然氣氛凝結。

然而上淵反駁，現在冷笑話有接班人了，那就是鶴年。例如訪問開頭，本來是想詢問THE BOYZ即將在6月底來台舉辦FAN CON（粉絲演唱會），可不可以先透露一點內容？鶴年神秘兮兮地說，「我這個人很容易爆雷的，聽說表演的會有...12個人...」還自己加懸疑效果，也算是很懂得綜藝哏啦。

▲▼上淵被指是冷笑話大王，但他推薦他的接班人鶴年。（圖／ETtoday攝）

爆料大會繼續，泳勛被選為悶騷成員之一，他坦言「出道之後才發現自己很會『生活撒嬌』，平時沒事就會靠在善旴旁邊撒嬌。」善旴也說，泳勛的撒嬌不是刻意那種，「是無意識之下的撒嬌」，私下看來就愛膩在一起，粉絲可以開始「站CP」了。而泳勛現場也用中文說「我愛你」對鏡頭裝可愛放電，做完又害羞到不行，十分反差。

▲泳勛愛撒嬌，現場害羞示範。（圖／ETtoday攝）

男孩們到現在依舊是過著合宿生活，聊到最難叫起床的，全員一致同意是老么ERIC。他辯解，「我睡著後就很難叫醒，我甚至拜託善旴拿澆花的噴水器噴我的臉，氣氣（模仿噴水的聲音）也沒醒。」善旴也說，當下噴了以為他會起來，沒想到過不久一看，「他以那個（滿臉是水的）狀態繼續睡」。

▲▼THE BOYZ接受《ETtoday》獨家專訪的畫面將在《韓國阿拉唷》完整播出。（圖／ETtoday攝）

訪問當天已是深夜約莫10點，THE BOYZ前後都還有行程，不但沒有顯露疲態，更在私底下詢問許多關於台灣的事情，彷彿好奇寶寶。訪問中即使臨時加戲要他們示範，一般偶像可能會望向經紀人，露出求助的眼神，不過THE BOYZ沒在怕，點名上淵跳雞蛋舞、賢在跳辣炒年糕舞，甚至KEVIN臨時編出了「烤鮭魚舞」都大方詮釋，去除了新人的扭捏與害羞，更多的是敬業與親和。

THE BOYZ完整訪問將於3月28日晚間5點，於《ETtoday星光雲》的韓娛節目《韓國阿拉唷》正式播出，想看更多THE BOYZ私下的一面，粉絲可於播吧或「韓星爆爆」粉絲團收看。

====尖叫！快來回答問題！要送你THE BOYZ獨家簽名禮====

◎活動時間：即日起至3／31（五）止

1. 加入「韓星爆爆」粉絲團

韓星爆爆

2.請在韓星爆爆本貼文下方回答：「THE BOYZ你最喜歡哪一位？他可愛的地方？」

◎得獎獎項：

THE BOYZ 拍立得12位 各1張

◎得獎公布：4月1日（一）14：00公布於本活動頁面

1.得獎人請臉書私訊韓星爆爆粉絲團，留言寫下贈獎項目，提供真實姓名、手機號碼、寄送地址（含郵遞區號），同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

2.領獎方式：請於4月15日（一）以前回覆小編得獎者資料，逾時未領取將喪失得獎資格；若無法領取者，則視同放棄，也不再候補給其他人。

3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者真實姓名、手機號碼、地址（含郵遞區號）。若發現將贈品做2度販售的動作，也將取消未來參與粉絲團活動的得獎資格！

4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday東森新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7007 地址：台北市南港區重陽路72號1F