張紫妍師妹爆：李美淑之外還有5名目擊者！而且都在演藝圈

記者吳孟庭／綜合報導

被逼迫性交易而走上絕路的南韓女星張紫妍，逝世10年來不斷有節目跟媒體挖出可能涉嫌的背後權貴人物，卻都不了了之，然而日前文在寅總統已公開喊話要徹查，當年張紫妍的師妹尹智伍（音譯，윤지오）也勇於出庭作證，她透露，「還有5名演藝圈目擊者」，希望對方能出面協助調查。

▲張紫妍師妹指出，李美淑之外，還有5名目擊者。（圖／翻攝自KBS）

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尹智伍26日在KBS《事事件件（사사건건）》節目上透露，「關於張紫妍姐姐當時死亡，以及了解相關事態的人，除了李美淑跟我之外，在演藝圈還有5名。」她指稱，「所以我並不是唯一的目擊者，只是唯一出來作證的人，其他人比我跟紫妍姐姐感情更好。」

影后李美淑被指拿到張紫妍的被害自述書後，假借要幫助對方，實際上是以此為籌碼讓她能脫離原公司，讓孤立無援的張紫妍最終走上絕路。日前她也終於發聲，表示願意接受調查。

▲李美淑（右）日前因張紫妍案被調查。（圖／CFP）

尹智伍對此也表示，「對李美淑前輩感到很抱歉，但無法避免直接性的提到她，非常謝謝她願意配合調查。」

然而對於她說的5名演藝人員，尹智伍則無法公開實名，「對於公開其他人的實名需要非常小心，因為這是他們的人生，也知道可能會需要承擔什麼樣的危險。」不過希望其他人能站在與張紫妍曾經熟識的情分上，鼓起勇氣秘密作證。

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