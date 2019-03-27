韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」缪斯級美貌

記者張筱涵／綜合報導

南韓漫畫《女神降臨》講述一個靠化妝就從滿臉痘痘的一般高中生變成回頭率超高的女神，還有個看過女主角素顏和化妝後都為之深陷的超帥男主角的故事。作者貓咪（야옹이）26日公開自己的真面目後，使全韓網瞬間瘋了！

▲《女神降臨》在2018年開始連載，一推出就廣受歡迎。（圖／翻攝自WEBTOON）

《女神降臨》在南韓webtoon於每週三更新，27日曝光的最新一集中可以看見作者貓咪自己畫的圖文訪答，被問到「作者也和朱靜（漫畫女主角）一樣是化妝高手嗎」的時候，可以看見她曝光了一張自己低頭坐在咖啡廳的照片，驚人美貌讓大家對她也更加好奇。

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很快地就有網友神到作者貓咪的IG，多張美照中可以看見她留著一頭長直髮，白晰皮膚鵝蛋臉，最驚人的是超「腰瘦」的ㄦ字身材根本就是從漫畫裡走出來的！這也讓「貓咪 作家」瞬間登上NAVER熱搜，網友們紛紛稱讚「就是活生生的《女神降臨》女主角啊」、「貓咪作者親自去當《女神降臨》戲劇版的主角也可以了」。

▲▼《女神降臨》作者貓咪。（圖／翻攝自야옹이IG）

另外，《女神降臨》也在2018年確定要被拍翻成電視劇，當時網友就熱烈討論長直髮激美的朴敏英、金裕貞、秀智、劉仁娜、IU和潤娥選當女主角，而帥氣男主角不只曾飾演《江南美人》的車銀優被點名，還有南柱赫、南多凜、安孝燮和梁世宗，嘴巴比較壞但其實很貼心、身高187公分又長得滿帥的男二，大家則是推薦玄彬、安宰賢、禹棹奐、徐康俊和陸星材。

▲「貓咪 作家」登NAVER熱搜。（圖／翻攝自NAVER）