Key當兵置物櫃貼3照　粉絲一對比是「5人SHINee＋湖水綠海」暖哭！

記者張筱涵／綜合報導

韓團SHINee成員陸續高唱從軍樂，Key（本名：金起範）也在4日以現役兵入伍，近日軍中生活照也跟著曝光，被眼尖的粉絲發現置物櫃上貼了3張照片，對比後才發現是他們出道第7年站上「Dream Concert」的照片。

▲Key在4日時去當兵了。（圖／翻攝自theqoo）

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韓網友26日在論壇theqoo寫下題為「SHINee Key訓練所置物櫃照片」，點進去後可以看見有著幾件寫著金起範的軍服，下方櫃子上還有一張橫向照片在上方，下方則是2張直照片組成。有些糊的照片放大後依稀可以看見似乎有5個人的身影，下面的則是他的愛犬照。

▲網友上傳Key的置物櫃照片放大後發現貼著3張照片。（圖／翻攝自theqoo）

粉絲看了以後也很快就神出照片的清晰版本，就是SHINee在2015年參加「Dream Concert」的照片，可以看見他們高舉著雙手，每個人都看向遠方，大螢幕上映照出的則是以一大群粉絲舉著珍珠湖水綠色螢光棒形成的湖水綠海。當時粉絲拍下這張照片的時候就很多人感動：「這張照片有著SHINee和SHINee WORLD濃烈的牽絆。」

▲粉絲神出上面的照片就是2015年的Dream Concert。（圖／翻攝自theqoo）

這個話題很快也登上擁有500萬人追蹤的韓新媒體《WIKITREE》，網友們看了都說，「不是粉絲也忍不住泛淚」、「太感動了，SHINee永遠是五個人，SHINee WORLD也會一直在這裡等著你們回來的」、「真的很難能可貴，當兵的時候不要受傷，健健康康地退伍吧」。

▲網友反應。（圖／翻攝自WIKITREE）