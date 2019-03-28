勝利夜店「台灣林太」驚人財力起底！　砸9.3億首爾置產當GD鄰居

娛樂中心／綜合報導

南韓藝人勝利相關風波牽扯出一位「台灣林太」，林太究竟是誰台灣、南韓網友都好奇，近日她的身家被起底，韓媒爆料她除了投資勝利的夜店，在首爾還擁有3處價值超過9億新台幣的房產。

▲「台灣林太」身份遭起底。（圖／翻攝自IG）

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據《MBC》報導，「林太」出手闊綽，初期投資勝利夜店約新台幣3000萬元，占所有投資金額的40%，擁有20%的股份，2018年8月又匯了新台幣75萬，但引人關注的是，她在資金運用方面用的是朋友的帳戶，且在夜店消費後，酒類會以高於標價2、3倍的價格結帳，之間的差額事後會另外退到人頭帳戶中，被質疑有洗錢的疑慮。

除了投資「Burning Sun」之外，「林太」對房產投資也感興趣，2017年1月曾購入首爾聖水洞某高級公寓住宅，花費新台幣1.1億元，隔年10月成為BIGBANG GD的鄰居，以新台幣7億的價格在樂天世界塔68樓買了一間空中別墅，此外另有價值新台幣1.2億的房產位於首爾龍山區，由此可見身價不凡。

▲▼越南富商與澳門大亨老婆陳慧玲被指和勝利關係匪淺，後者已否認。（圖／翻攝自微博、Instagram／勝利、陳慧玲）



除了「台灣林太」之外，也有不少富商被爆和勝利有交情，例如越南富豪Do Anh Dung傳出曾免費贈送豪宅給他，澳門大亨周焯華的妻子陳慧玲也被傳入股「Burning Sun」，但陳慧玲已經否認傳聞，稱只是在2次活動上碰到面，請人安排合照而已。