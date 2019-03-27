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tvN新節目偶像帶粉絲去玩！首站在香港...歐巴人選公開

記者吳孟庭／綜合報導

南韓推出過《尹食堂》、《一日三餐》等旅遊美食實境節目的tvN電視台，又有新企畫了，即將推出原創節目《My Dream Trip》，找來偶像幫忙規劃行程，為粉絲打造獨一無二、有趣又難忘的旅行。節目的首站宣布為香港，同遊的偶像人選也出爐了。

▲tvN新旅遊節目偶像帶你玩！首站在香港...歐巴人選公開。（圖／翻攝自tvN官網）

▲tvN將推出新旅遊節目，讓偶像帶粉絲出去玩。（圖／翻攝自tvN官網）

《My Dream Trip》預計找來一眾韓星偶像，讓他們親自化身嚮導，帶著粉絲去旅遊，首站的導遊找來男團BTOB成員Peniel及任炫植，不但會欣賞維多利亞港的醉人美景，更規劃在「香港後花園」觀賞日落，還會一起發掘地道小區、鮮為人知的文藝打卡景點，以及品嚐多國美食。

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Peniel及炫植不但需要完成不同任務及遊戲以賺取旅費，更務求讓小伙伴美夢成真，歡渡一個難忘的旅程。tvN也宣布同時舉辦「My Dream Trip Travel Buddy」的招募活動，獲選的2位幸運兒有機會和歐巴結伴同遊香港，並預計錄成節目，於今年夏天播出。

▲tvN新旅遊節目偶像帶你玩！首站在香港...歐巴人選公開。（圖／翻攝自BTOB臉書）

▲tvN新旅遊節目首站歐巴人選公開。（圖／翻攝自BTOB臉書）

tvN表示，香港只是開頭，預計還會邀請不同明星到亞洲不同地方旅遊，開播的香港首站將交由Peniel、炫植及《My Dream Trip》的製作人親自選出2位幸運兒。即日起到3月31日晚上11時59分，只要利用手機拍下面試短片及照片，並在www.tvNAsia.net/MyDreamTrip遞交申請表格（活動受條款及細則約束），就算報名成功。

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關鍵字

BTOB, My Dream Trip, Peniel, 炫植, 日韓風

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