上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

記者潘慧中／綜合報導

楊晨熙（果凍姐姐）從兒童台打出知名度，轉戰電視圈和綜藝圈後表現亮眼，她近日受邀上《綜藝玩很大》，因為其中一關玩得太激烈，「現在只好先素顏」，被迫以毫無脂粉的真面目入鏡，讓不少粉絲看傻眼直呼：「根本沒差啊！」

▲▼《玩很大》27日去泥沼玩遊戲。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



請繼續往下閱讀...

楊晨熙27日隨著《玩很大》團隊到花蓮鳳林出外景，其中一個在泥沼玩遊戲的關卡，似乎徹底把臉蛋和身體都弄髒了，只好素顏自拍記錄下這一切，「我只能說剛那關太慘烈了…播出時第二關不要看我的臉，怕泥（你）們會做噩夢。」

▲楊晨熙玩完直接變素顏。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



照片中，可以看到楊晨熙身穿黃隊隊服，即使以素顏入鏡，膚質和氣色看起來仍然很好，難怪未婚夫大飛（吳志慶）嘴甜稱讚：「妹妹妳滿18歲了嗎？」不少網友看了也直誇她天生麗質。

▲▼宇珊也變素顏了。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）



Popu Lady宇珊也是同期來賓，她27日曬出從頭到腳都沾滿泥巴的照片，「有人看得出來我笑得很苦嗎？！#怕蟲怕得要命#錢難賺啊！」她在Instagram限時動態透露，過程中整臉直接吃泥巴，「頭髮全部卡泥沙哭！」但只能用毛巾擦一擦就得去下一關，「直接變素顏！女藝人好犧牲啊！！」

＞她早產生男嬰！26天後...羊水又破「產下龍鳳胎」 醫驚呆：從醫30年沒見過



＞星巴克「限時4小時」買一送一！台灣限定保育動物杯網超想要



楊晨熙IG全文：

我只能說剛那關太慘烈了⋯

現在只好先素顔，還好ok！

感謝我最近愛的神奇面膜

然後…播出時第二關不要看我的臉

怕泥們會做噩夢 #綜藝玩很大

宇珊IG全文：

有人看得出來我笑得很苦嗎

#怕蟲怕得要命

#錢難賺啊

#綜藝玩很大