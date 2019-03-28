ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

記者潘慧中／綜合報導

楊晨熙（果凍姐姐）從兒童台打出知名度，轉戰電視圈和綜藝圈後表現亮眼，她近日受邀上《綜藝玩很大》，因為其中一關玩得太激烈，「現在只好先素顏」，被迫以毫無脂粉的真面目入鏡，讓不少粉絲看傻眼直呼：「根本沒差啊！」

▲▼上《玩很大》被迫「直接變素顏」。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼《玩很大》27日去泥沼玩遊戲。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）

請繼續往下閱讀...

▲▼上《玩很大》被迫「直接變素顏」。（圖／翻攝自Instagram）

楊晨熙27日隨著《玩很大》團隊到花蓮鳳林出外景，其中一個在泥沼玩遊戲的關卡，似乎徹底把臉蛋和身體都弄髒了，只好素顏自拍記錄下這一切，「我只能說剛那關太慘烈了…播出時第二關不要看我的臉，怕泥（你）們會做噩夢。」

▲▼上《玩很大》被迫「直接變素顏」。（圖／翻攝自Instagram）

▲楊晨熙玩完直接變素顏。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

照片中，可以看到楊晨熙身穿黃隊隊服，即使以素顏入鏡，膚質和氣色看起來仍然很好，難怪未婚夫大飛（吳志慶）嘴甜稱讚：「妹妹妳滿18歲了嗎？」不少網友看了也直誇她天生麗質。

▲▼上《玩很大》被迫「直接變素顏」。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼宇珊也變素顏了。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）

▲▼上《玩很大》被迫「直接變素顏」。（圖／翻攝自Instagram）

Popu Lady宇珊也是同期來賓，她27日曬出從頭到腳都沾滿泥巴的照片，「有人看得出來我笑得很苦嗎？！#怕蟲怕得要命#錢難賺啊！」她在Instagram限時動態透露，過程中整臉直接吃泥巴，「頭髮全部卡泥沙哭！」但只能用毛巾擦一擦就得去下一關，「直接變素顏！女藝人好犧牲啊！！」

＞她早產生男嬰！26天後...羊水又破「產下龍鳳胎」　醫驚呆：從醫30年沒見過

＞星巴克「限時4小時」買一送一！台灣限定保育動物杯網超想要
 

楊晨熙IG全文：

我只能說剛那關太慘烈了⋯
現在只好先素顔，還好ok！
感謝我最近愛的神奇面膜
然後…播出時第二關不要看我的臉
怕泥們會做噩夢 #綜藝玩很大

宇珊IG全文：

有人看得出來我笑得很苦嗎
#怕蟲怕得要命
#錢難賺啊
#綜藝玩很大

蔡依林《紅衣女孩》MV才曝光30秒 !　無頭駭人畫面....膽小者勿入

推薦閱讀

蔡桃貴連N天「睡一半嚇醒」！　一進行天宮…蔡阿嘎驚「馬上變了」

蔡桃貴連N天「睡一半嚇醒」！　一進行天宮…蔡阿嘎驚「馬上變了」

只有她聞到魷魚絲味！　搬公司「鐵齒踩禁忌」師父警告：祂在提示妳了

只有她聞到魷魚絲味！　搬公司「鐵齒踩禁忌」師父警告：祂在提示妳了

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

野生應采兒看展被拍！　寬鬆衣「遮肚臀」網等官宣：女兒報到了嗎

野生應采兒看展被拍！　寬鬆衣「遮肚臀」網等官宣：女兒報到了嗎

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜：懷孕了！　掀衣曬裸肚照

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜：懷孕了！　掀衣曬裸肚照

小鬼罕見PO合照！　58歲帥爸「身高超過176」網驚：好有型

小鬼罕見PO合照！　58歲帥爸「身高超過176」網驚：好有型

姑婆堅持「牙膏治燙傷」！　他拖到潰爛才就醫…被告知「晚3天截肢」

姑婆堅持「牙膏治燙傷」！　他拖到潰爛才就醫…被告知「晚3天截肢」

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

生完「下面爆開流膿」打抗生素救命！　婆婆暴怒不准…媳婦哭了「變態家規害的」

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜：懷孕了！　掀衣曬裸肚照

女星「車內遭性侵」泣訴：我是張紫妍第二！　爸爸忌日還被逼陪酒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

玩很大, 綜藝玩很大, 憲哥, 吳宗憲, KID, 小鬼

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周杰倫4句質問阿信　公開宣戰「看你敢不敢」軍師是蔡康永！
  2. 阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑
  3. 古娃娃被轟抄襲急下架！　原創YouTuber「現身揪5關鍵」：很不公平
  4. 粉絲尖叫！「性感女神」宣美終於要來了　5月台大辦個唱
  5. HIGHLIGHT孫東雲經營5年心血沒了　突宣佈：刪除IG帳號
  6. 史上最大場！3/30《聲林之王》台北旗艦版見面會「活動全攻略」
  7. 李洪基突傳：借我30萬！　18歲女星超霸氣「要帳號直接轉」
  8. 最難聽團名！偶像男團「出道名」流出　網友全看傻：好土啊救命
  9. 50歲美魔女縫超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩
  10. 齡差50↑同台直直撞！李英宏與84歲說唱國寶楊秀卿　饒舌混搭傳統唸歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366