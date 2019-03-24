ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

姑婆堅持「牙膏治燙傷」！　他拖到潰爛才就醫…被告知「晚3天截肢」

記者潘慧中／綜合報導

撒基努（Sakinu）談話風格幽默，吸引不少工作找上門，但他近日坦言小時候曾發生一件差點留下遺憾的事情，他當時不小心燙傷，因為姑婆堅稱牙膏能治傷口，造成他傷口潰爛，緊急就醫後被告知：「再慢個3天，這可能就要截肢！」

▲▼撒基努（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲撒基努當時再晚3天就醫就要被截肢了。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

撒基努最近在《媽媽好神》透露，小時候便和弟弟跟著父母親北上生活，爸媽租了一個小套房，同一排巷弄隔壁剛好是爸爸同村的友人，他和弟弟都以「姑婆」稱呼這位長輩，卻沒料到惡夢就此展開。

請繼續往下閱讀...

▲▼撒基努（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲這位姑婆給年幼的撒基努帶來不少惡夢。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

媽媽有次在颱風天煮了大鍋麵，姑婆也來家裡蹭麵吃，年幼的撒基努卻因為太餓不小心打翻了，姑婆看到他燙傷立刻衝去浴室拿牙膏：「這個一塗涼涼的就好了！」第一天還不見變化，幾天後傷口卻越來越紅腫發癢，姑婆竟嘴硬牽拖：「可能那支牙膏不夠強」，對方回頭又買了全新未開封的牙膏幫他擦。

▲▼撒基努（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲姑婆堅持牙膏能治好燙傷。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

就算撒基努說：「姑婆，這都已經長膿了」，姑婆仍堅持己見：「沒關係，這擦一擦就好。」但是真的痛到不行，他形容傷口已經爛到不行、只差還沒長蛆，他決定告訴爸爸事發經過，邊哭邊說：「我沒辦法舉（手）了。」家人連忙送他就醫。

▲▼撒基努（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲撒基努就醫前傷口已經潰爛。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

最後，撒基努在醫院打了抗生素等東西治療傷口，沒想到隔天回家後，姑婆竟說風涼話：「不就是個燙傷，怎麼會弄到早上才回來？」爸爸當下決定和對方劃清界限，全家人趕快搬離那個地方，才終於結束這段荒唐經歷。

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

推薦閱讀

下車前…運將「突反鎖」討10倍車資！　夏語心「還原過程」曾國城搖頭：白目

下車前…運將「突反鎖」討10倍車資！　夏語心「還原過程」曾國城搖頭：白目

范瑋琪素顏同框容嘉！　「43歲VS.35歲」凍齡合照嚇傻網友

范瑋琪素顏同框容嘉！　「43歲VS.35歲」凍齡合照嚇傻網友

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家「心涼了」房東崩潰：很倒楣

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家「心涼了」房東崩潰：很倒楣

狂拉肚子「以為早餐店奶茶有問題」！　她就醫被告知「染上這疾病」

狂拉肚子「以為早餐店奶茶有問題」！　她就醫被告知「染上這疾病」

隋棠半夜突留2字：等著　IG曬「畫面全黑照」網嚇傻

隋棠半夜突留2字：等著　IG曬「畫面全黑照」網嚇傻

歐陽娜娜吉安「祭祖影片」曝光！　村民放鞭炮掛紅布條：歡迎回家

歐陽娜娜吉安「祭祖影片」曝光！　村民放鞭炮掛紅布條：歡迎回家

丁文琪深夜發求救文！　7個月大兒子「突發狀況」讓她崩潰了

丁文琪深夜發求救文！　7個月大兒子「突發狀況」讓她崩潰了

房東「腳拉起來」突提奇葩要求！　夏語心「真的照做」秒賺3千

房東「腳拉起來」突提奇葩要求！　夏語心「真的照做」秒賺3千

只生女兒！親戚狂碎念「肚子爭氣點生弟弟」　婆婆護媳「超魄力一串話」電爆

只生女兒！親戚狂碎念「肚子爭氣點生弟弟」　婆婆護媳「超魄力一串話」電爆

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　館長被下戰帖「滾出去」硬起來說話了！

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　館長被下戰帖「滾出去」硬起來說話了！

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　館長被下戰帖「滾出去」硬起來說話了！

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

林志穎親弟結婚！　「千萬超跑列一排」迎親…場面超豪華

安以軒一看見「Bo妞新髮型」　秒PO照出賣賈靜雯：真的剪斜了

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　10萬人強推：給JJ留點面子！

女記者闖「五子命案」現場崩潰卡陰　廟公一看變臉：妳後面有5個小孩

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

3大「台劇女神」抱一起合體！　網點開跪了：願望一次滿足

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

撒基努

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨家／《甘味》雨荷長大了！　她路邊教訓小三「霸氣外露」全被拍
  2. 電梯門一開驚見劉德華！　女星秒尖叫「爽拍3摟肩合照」
  3. 《雞不可失》票房破億炸雞　阿畢師＋阿基師獨家原味教學
  4. 結婚4年連生3胎...隋棠病倒！　「3寶媽才懂心聲」1句話超有感
  5. 韓粉爆哭要自拍⋯王大陸突下台　「史上最好福利」主持人嚇傻
  6. 馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧
  7. 阿信牽線合作！他首唱找宇宙人當嘉賓　一見面喊小玉「很長」
  8. 獨家／Uber司機兇哭2娃　男星氣炸客訴「對方退50元」
  9. 姑婆堅持「牙膏治燙傷」！　他拖到潰爛才就醫…被告知「晚3天截肢」
  10. 專訪／張棟樑曝「抗壓性弱」：不適合當藝人　和王心凌組CP想逃避

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366