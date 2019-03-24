姑婆堅持「牙膏治燙傷」！　他拖到潰爛才就醫…被告知「晚3天截肢」

記者潘慧中／綜合報導

撒基努（Sakinu）談話風格幽默，吸引不少工作找上門，但他近日坦言小時候曾發生一件差點留下遺憾的事情，他當時不小心燙傷，因為姑婆堅稱牙膏能治傷口，造成他傷口潰爛，緊急就醫後被告知：「再慢個3天，這可能就要截肢！」

▲撒基努當時再晚3天就醫就要被截肢了。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



撒基努最近在《媽媽好神》透露，小時候便和弟弟跟著父母親北上生活，爸媽租了一個小套房，同一排巷弄隔壁剛好是爸爸同村的友人，他和弟弟都以「姑婆」稱呼這位長輩，卻沒料到惡夢就此展開。

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▲這位姑婆給年幼的撒基努帶來不少惡夢。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



媽媽有次在颱風天煮了大鍋麵，姑婆也來家裡蹭麵吃，年幼的撒基努卻因為太餓不小心打翻了，姑婆看到他燙傷立刻衝去浴室拿牙膏：「這個一塗涼涼的就好了！」第一天還不見變化，幾天後傷口卻越來越紅腫發癢，姑婆竟嘴硬牽拖：「可能那支牙膏不夠強」，對方回頭又買了全新未開封的牙膏幫他擦。

▲姑婆堅持牙膏能治好燙傷。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



就算撒基努說：「姑婆，這都已經長膿了」，姑婆仍堅持己見：「沒關係，這擦一擦就好。」但是真的痛到不行，他形容傷口已經爛到不行、只差還沒長蛆，他決定告訴爸爸事發經過，邊哭邊說：「我沒辦法舉（手）了。」家人連忙送他就醫。

▲撒基努就醫前傷口已經潰爛。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



最後，撒基努在醫院打了抗生素等東西治療傷口，沒想到隔天回家後，姑婆竟說風涼話：「不就是個燙傷，怎麼會弄到早上才回來？」爸爸當下決定和對方劃清界限，全家人趕快搬離那個地方，才終於結束這段荒唐經歷。