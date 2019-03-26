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「國家級彩蛋」客串影迷驚呆：87分像！噘嘴、ok手勢神還原

記者林映妤／台北報導

動畫電影《女王的柯基》「國家級彩蛋」驚呆影迷！電影請來美國總統川普、第一夫人梅蘭妮亞客串，與骨灰級狗奴女王伊麗莎白二世同台尬戲！首次拜訪白金漢宮大展英美外交的川普，放肆熊抱女王大玩自拍，讓女王在鏡頭前尷尬癌爆發，更在國宴上與皇室愛犬大打出手引爆聖上震怒，果然狂人來到電影照樣狂！

▲▼《女王的柯基》川普來客串。（圖／傳影互動提供）

▲▼《女王的柯基》川普一家來客串。（圖／傳影互動提供）

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▲▼《女王的柯基》川普來客串。（圖／傳影互動提供）

《女王的柯基》彩蛋不斷，真狗真事更是真人，川普的招牌蓬鬆金髮、紅領帶、ok手勢和噘嘴表情都被百分之百神還原，就算來到電影中他也不改狂發推特、嗜可樂如命的本性，更在國宴上輕浮狂撩其他女貴賓，讓女王和親王都超傻眼！和現實如出一轍的小細節任誰看了都超有共鳴，觀眾爆笑驚呼「確定不是川普本人親自演出嗎！」、「比狗還吸睛！」成為電影最大亮點！

電影中表面上川普這趟訪英之旅是拜會女王，事實上竟然是想為狗女兒「肯德姬」找皇室女婿聯姻，出生德州的「肯德姬」一見到男主角柯基「雷克斯」就展開餓狼撲虎般的求愛行動，貴為皇家一等狗的雷克斯不得不狼狽竄逃，然而肯德姬為了嫁入英國皇室不惜一切霸王硬上弓，極致惡女手段讓觀眾噴淚大笑：「有狂父必有狂女！」

▲▼《女王的柯基》川普來客串。（圖／傳影互動提供）

▲▼川普的「女兒」猛追求愛，嚇壞女王的狗狗。（圖／傳影互動提供）

▲▼《女王的柯基》川普來客串。（圖／傳影互動提供）

雖然川普在現實生活中沒有養寵物，但電影中的他寵狗無極限，也讓肯德姬養成與老爸一樣的蠻橫性格，為了吸引雷克斯注意濃妝豔抹成「如花」，更在情急之下使用圖釘、膠帶等「道具」套牢皇太子，觀眾笑到岔氣「到底多飢渴！」、「跟川普簡直有87分像」，讚《女王的柯基》想像力超豐富。

《女王的柯基》4月12日上映。

▲▼《女王的柯基》川普來客串。（圖／傳影互動提供）

▲▼《女王的柯基》川普真的有87分像。（圖／傳影互動提供）

▲▼《女王的柯基》川普來客串。（圖／傳影互動提供）

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