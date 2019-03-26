《性愛自修室》小鮮肉登場！金馬奇幻公布3部「隱藏神片」網友激動了

▲《性愛自修室》阿薩巴特菲爾德（右）新片要在金馬奇幻影展登場。（圖／Netflix提供）

記者林映妤／台北報導

2019金馬奇幻影展31日下午1點官網開放線上售票，30日公布3部沒有在手冊曝光的「神祕影片」，包括「血腥冰淇淋三部曲」黃金拍檔賽門佩格與尼克佛洛斯特聯手監製演出，並找來《性愛自修室》阿薩巴特菲爾德（Asa Butterfield）領銜主演的《屠宰場守則》（Slaughterhouse Rulez），3部影片讓網友激動啦！

請繼續往下閱讀...

▲金馬奇幻影展《屠宰場守則》。（圖／金馬奇幻影展提供）

除了《屠宰場守則》，還有去年在金馬奇幻影展造成轟動的《人生超友事》（Best F(r)iends Volume 1），這回將和續集《人生狠友事》（Best F(r)iends Volume 2）一同強勢回歸，讓湯米維索和葛瑞格賽斯特羅充滿魔性的演技繼續奇幻發酵。



《屠宰場守則》克里斯平邁爾斯原是知名樂團庫拉雪客的主唱，他的首部作品《作家想太多》曾在2013年金馬奇幻影展獲得熱烈好評，這回除了邀來英國喜劇黃金拍檔賽門佩格與尼克佛洛斯特加持演出，還找來近期以《性愛自修室》走紅的阿薩巴特菲爾德飾演誤闖校園禁地的魯蛇轉學生，和陰鬱室友及女神學姊踏上抵抗巨怪的冒險，一起逃出生天。

▲▼金馬奇幻影展《人生超友事》、《人生狠友事》。（圖／金馬奇幻影展提供）





去年金馬奇幻影展放映好萊塢奇片《房間》導演湯米維索的主題跨夜場，引起台灣Cult片迷的熱烈討論，其中湯米維索和《大災難家》原著作者葛瑞格賽斯特羅相隔十餘年再度搭檔演出的《人生超友事》，這次將和續集《人生狠友事》再登奇幻大銀幕。

葛瑞格賽斯特羅這集將帶著湯米維索藏錢的ATM機器，踏上一段「開鎖」之旅，湯米維索招牌的詭異演技在驚悚懸疑的氛圍下更顯另類歡樂，荒謬地令人發噱。



金馬奇幻影展獨家選片指南將於30日舉行，31日於官網售票系統開放售票，更多詳情請上金馬影展官方網站、金馬影展臉書粉絲專頁。