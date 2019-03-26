中二英雄選角超成功！導演爆《沙贊！》柴克萊威心智根本15歲

記者林映妤／台北報導

一部電影能否成功，選角至關重要，超級英雄電影更是如此！DC超級英雄電影《沙贊！》在美國試片，一度獲得爛番茄97分的高分開盤，當然飾演「沙贊」的柴克萊威外型固然重要，但變身前的青少年比利貝特森與他的死黨佛萊迪這2人的默契也必須引起一般觀眾共鳴！

導演大衛桑德柏格說：「這3人的默契很重要，你能想像一般的青少年，突然獲得巨大的能力，那種興奮程度可想而知！這也是這個拍攝計劃一開始最打動我的地方。」

請繼續往下閱讀...

▲《沙贊！》柴克萊威內心就像個青少年。（圖／華納兄弟影業提供）

大衛表示：「比利不是生長在富貴人家，被罪惡打亂了人生，所以長大後投身打擊犯罪；也不是從外星飛來，因為愛上這顆星球，心中興起保護地球的念頭。比利，一個無家可歸的青少年，在茫茫人海中找尋自己的母親，儘管日子過得不好，他依舊不放棄找到媽媽的希望；所以當他繼承了強大力量的同時，他心中充滿了問號！他只能找最了解超級英雄的死黨佛萊迪！我認為比起其他超級英雄，他更貼近我們這些市井小民。」

尋找比利與傑佛瑞這對死黨是兩種不一樣的過程，「比利個性很親切，卻讓人感覺到一絲絲的哀傷；佛萊迪則是行動不便但是嘴裡不饒人，而且一臉詭譎狡詐，最大的興趣是蒐集超級英雄的資料。這2個來自不同背景的青少年，在比利得到超能力之後，變成最好的朋友。」

▲▼《沙贊！》3人默契絕佳。（圖／華納兄弟影業提供）

大衛在亞瑟安傑爾與傑克迪倫葛雷瑟2人身上看到比利與佛萊迪的影子，「亞瑟安傑爾常把笑容掛在臉上，但笑容的背後，你可以感覺到他無法向人訴說的哀傷，不管寄養家庭給他多好的生活環境，他想自己獨立，找到自己真正的家人；而傑克迪倫葛雷瑟則是充分表現出刀子口的特長，很機智，反應很快，當比利獲得沙贊的力量時，他是沙贊的良師益友，因為他對於超級英雄無所不知！」

至於讓這一切集大成的則是柴克萊威，「這個長不大的成年人，我們真的懷疑他的內心住著一個15歲小男孩，他在試裝的時候，興奮得根本一刻都停不下來！」

柴克萊威說：「我記得我青少年的時候，對這個世界抱持著不一樣的想法，甚至想要改變世界，就算被大人說不切實際，甚至有點莽撞，但我沒有忘記當時的熱情，現在居然能穿上超級英雄沙贊的服裝，青少年時期的感覺都回來了，總算一切不太遲！而且亞瑟與傑克真的超酷的，各方面表現很專業，我懷疑他們2個比我成熟！」

▲▼《沙贊！》柴克萊威希望盡量能和亞瑟安傑爾像是飾演同一人。（圖／華納兄弟影業提供）

在片場，柴克萊威、亞瑟安傑爾與傑克迪倫葛雷瑟3個人也經常膩在一起，柴克萊威說：「我們經常一起討論超級英雄，一起看漫畫書，一起吃漢堡，就像3個認識很久的死黨。」亞瑟安傑爾則說：「柴克萊威很認真地模仿我的小動作，也經常問我遇到某些事情的時候反應是如何，作為拍戲時的參考，他真的很有心要讓我們兩個變身前後的比利貝特森是有相同人物個性。」

《沙贊！》3月29到3月31日搶先口碑場，4月3日上映。