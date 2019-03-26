ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

中二英雄選角超成功！導演爆《沙贊！》柴克萊威心智根本15歲

記者林映妤／台北報導

一部電影能否成功，選角至關重要，超級英雄電影更是如此！DC超級英雄電影《沙贊！》在美國試片，一度獲得爛番茄97分的高分開盤，當然飾演「沙贊」的柴克萊威外型固然重要，但變身前的青少年比利貝特森與他的死黨佛萊迪這2人的默契也必須引起一般觀眾共鳴！

導演大衛桑德柏格說：「這3人的默契很重要，你能想像一般的青少年，突然獲得巨大的能力，那種興奮程度可想而知！這也是這個拍攝計劃一開始最打動我的地方。」

▲▼《沙贊！》柴克萊威。（圖／華納兄弟影業提供）

請繼續往下閱讀...

▲《沙贊！》柴克萊威內心就像個青少年。（圖／華納兄弟影業提供）

大衛表示：「比利不是生長在富貴人家，被罪惡打亂了人生，所以長大後投身打擊犯罪；也不是從外星飛來，因為愛上這顆星球，心中興起保護地球的念頭。比利，一個無家可歸的青少年，在茫茫人海中找尋自己的母親，儘管日子過得不好，他依舊不放棄找到媽媽的希望；所以當他繼承了強大力量的同時，他心中充滿了問號！他只能找最了解超級英雄的死黨佛萊迪！我認為比起其他超級英雄，他更貼近我們這些市井小民。」

尋找比利與傑佛瑞這對死黨是兩種不一樣的過程，「比利個性很親切，卻讓人感覺到一絲絲的哀傷；佛萊迪則是行動不便但是嘴裡不饒人，而且一臉詭譎狡詐，最大的興趣是蒐集超級英雄的資料。這2個來自不同背景的青少年，在比利得到超能力之後，變成最好的朋友。」

▲▼《沙贊！》柴克萊威。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《沙贊！》3人默契絕佳。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《沙贊！》柴克萊威。（圖／華納兄弟影業提供）

大衛在亞瑟安傑爾與傑克迪倫葛雷瑟2人身上看到比利與佛萊迪的影子，「亞瑟安傑爾常把笑容掛在臉上，但笑容的背後，你可以感覺到他無法向人訴說的哀傷，不管寄養家庭給他多好的生活環境，他想自己獨立，找到自己真正的家人；而傑克迪倫葛雷瑟則是充分表現出刀子口的特長，很機智，反應很快，當比利獲得沙贊的力量時，他是沙贊的良師益友，因為他對於超級英雄無所不知！」

至於讓這一切集大成的則是柴克萊威，「這個長不大的成年人，我們真的懷疑他的內心住著一個15歲小男孩，他在試裝的時候，興奮得根本一刻都停不下來！」

柴克萊威說：「我記得我青少年的時候，對這個世界抱持著不一樣的想法，甚至想要改變世界，就算被大人說不切實際，甚至有點莽撞，但我沒有忘記當時的熱情，現在居然能穿上超級英雄沙贊的服裝，青少年時期的感覺都回來了，總算一切不太遲！而且亞瑟與傑克真的超酷的，各方面表現很專業，我懷疑他們2個比我成熟！」

▲▼《沙贊！》柴克萊威。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《沙贊！》柴克萊威希望盡量能和亞瑟安傑爾像是飾演同一人。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《沙贊！》柴克萊威。（圖／華納兄弟影業提供）

在片場，柴克萊威、亞瑟安傑爾與傑克迪倫葛雷瑟3個人也經常膩在一起，柴克萊威說：「我們經常一起討論超級英雄，一起看漫畫書，一起吃漢堡，就像3個認識很久的死黨。」亞瑟安傑爾則說：「柴克萊威很認真地模仿我的小動作，也經常問我遇到某些事情的時候反應是如何，作為拍戲時的參考，他真的很有心要讓我們兩個變身前後的比利貝特森是有相同人物個性。」

《沙贊！》3月29到3月31日搶先口碑場，4月3日上映。

推薦閱讀

王陽明溫柔：我會讓她很性福！蔡詩芸熱吻撒嬌「都臉紅了」

王陽明溫柔：我會讓她很性福！蔡詩芸熱吻撒嬌「都臉紅了」

杜汶澤開砲：票投國民黨，台灣變香港！「2014年後沒當自己是藝人」

杜汶澤開砲：票投國民黨，台灣變香港！「2014年後沒當自己是藝人」

彭于晏？吳彥祖？漫威首位華人英雄《上氣》爆是他！

彭于晏？吳彥祖？漫威首位華人英雄《上氣》爆是他！

雷／外媒爆《我們》逆轉結局藏驚人含意！7大揭秘超恐怖

雷／外媒爆《我們》逆轉結局藏驚人含意！7大揭秘超恐怖

黃秋生「癱瘓身障」來自母親經歷！幼年與父失散催出淚崩情緒

黃秋生「癱瘓身障」來自母親經歷！幼年與父失散催出淚崩情緒

「國家級彩蛋」客串影迷驚呆：87分像！噘嘴、ok手勢神還原

「國家級彩蛋」客串影迷驚呆：87分像！噘嘴、ok手勢神還原

「最殺動保人士」基哥爆頭、割喉！《捍衛任務3：全面開戰》預告藏2個驚喜

「最殺動保人士」基哥爆頭、割喉！《捍衛任務3：全面開戰》預告藏2個驚喜

獨家專訪／金馬「獨立個體」發言掀風暴！傅榆4個月後露面哭了：這是代價

獨家專訪／金馬「獨立個體」發言掀風暴！傅榆4個月後露面哭了：這是代價

獨家專訪／陳為廷爆性醜聞前一天她在後座！傅榆：邊拍邊傻眼

獨家專訪／陳為廷爆性醜聞前一天她在後座！傅榆：邊拍邊傻眼

《叔比狗》電影版來了！好萊塢「顏值爆表男女神」確定加入

《叔比狗》電影版來了！好萊塢「顏值爆表男女神」確定加入

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

她跟男友人借精生子！　兒子18歲長成「激帥混血兒」…抽高180cm撞臉錦榮

獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光：和平協議

BLACKPINK回歸日曝光　Jennie「變成金捲髮」美炸…Lisa剪短了！

車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

沙贊！, 柴克萊威

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 4個月前才同台…孟耿如親弟「幫撥頭髮」暖舉曝光
  2. 23歲弟驟逝...孟耿如忍痛處理後事！經紀人心疼：她很堅強
  3. 快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家
  4. 范冰冰開美容院！　男友李晨站C位剪綵…破分手傳言
  5. 奧斯卡影帝第4次結婚！　確定年內娶「小21歲日籍女友」
  6. 黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚
  7. 小賈《Let Me Love You》本來是給CL唱？1分鐘錄音版意外流出
  8. 心機寡婦盯上超殺女！恐怖閨蜜「綑綁囚禁」狂逼同床共枕
  9. 賄賂聯合國外交官　胡慧中老公何志平在美被判關3年
  10. 「阿河的眼淚」前進義大利！斜槓畫家安哲繪本7月台灣出版

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366