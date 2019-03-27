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《爸爸2》費曼找回尖下巴！　下秒一低頭…真相照被爸出賣

記者傅家妤／綜合報導

星二代費曼（Feynman）是港星吳鎮宇的獨生子，2014年跟著爸爸參加節目《爸爸去哪兒2》人氣高漲，如今5年過去，他也不再是當初的那個小小花美男，不僅個子抽高，連身材也變圓潤了，爸爸吳鎮宇日前在微博上曬出他的近照，而且還要他擺出「有下巴與沒下巴」對比，只見他一低頭，臉部線條瞬間消失，肉嘟嘟的非常可愛。

▲費曼、吳鎮宇。（圖／翻攝自微博／吳鎮宇）

▲費曼過去參加《爸爸去哪兒2》被網友稱讚是個花美男。（圖／翻攝自微博／吳鎮宇）

費曼5年前參加《爸爸2》時，原本擁有一張瘦小、尖下巴的臉蛋，加上一雙大眼睛，被不少網友大讚是個花美男，甚至還有部分粉絲直呼要等他長大，不過在拍完節目後，卻日漸發胖，還被爸爸吐槽「胖到沒脖子，像雪人一樣」。事實上，吳鎮宇曾透露費曼會變胖的原因，是因為不喜歡流汗，即便去游泳，也堅持「泡」在水裡不願意多動。

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▲費曼、吳鎮宇。（圖／翻攝自微博／吳鎮宇）

▲吳鎮宇曬出費曼「有下巴V.S.沒下巴」對比照。（圖／翻攝自微博／吳鎮宇）

吳鎮宇近來又再度展開吐槽兒子模式，在微博上曬出了費曼的近照，要求對方擺出凸顯下巴及縮下巴的姿勢，畫面中只見費曼用力地仰著頭，努力露出尖下巴，臉部線條非常明顯。另外一張照片中，費曼則是處於放鬆狀態，臉部線條消失了，側面看上去還有雙下巴。吳鎮宇在發文中調侃：「有下巴和沒下巴的分別！怪不得好多人都要墊一個。」不少網友看了以後笑言：「一直在陷害兒子」、「有下巴、沒下巴一樣可愛」、「費曼被爸爸玩壞了」，掀起不少熱議。

▲費曼、吳鎮宇。（圖／翻攝自微博／吳鎮宇）

▲吳鎮宇發文。（圖／翻攝自微博／吳鎮宇）

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