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彭于晏生日「男友出現了」　親密照流出…對方已有老婆！

記者傅家妤／綜合報導

男神彭于晏出道多年，卻鮮少有緋聞傳出，感情世界一直都是外界關注焦點，他日前迎來37歲生日，往成熟男人之路更邁進了一步，沒想到這一天連他的「男友」也意外現身，並曬出親密照送上祝福，讓粉絲驚訝不已，掀起不少熱議。

▲彭于晏。（圖／翻攝自微博／薇薇安沈）

▲彭于晏日前迎來37歲生日。（圖／翻攝自微博／薇薇安沈）

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24日是彭于晏的37歲生日，在演藝圈擁有好人緣的他，收到不少圈內好友的祝福，他也隨即在微博上表達謝意，笑言：「謝謝各位長輩的祝福，我又向成熟男人邁進了一步。」隨後他還加碼在IG上曬出一張30年前舊照，給粉絲增添福利。

▲▼彭于晏上傳自己童年舊照。（圖／翻攝自IG／彭于晏）

▲彭于晏加碼曬出童年舊照。（圖／翻攝自IG／彭于晏）

事實上，除了圈內好友的生日祝福外，最讓人意外的是，「彭于晏男友」也意外出現，在IG上曬出2人同框照送上祝福，並在發文寫下：「你永遠都是我的好男友！」照片中只見彭于晏背起該名「男友」，笑得非常開心，另一張照片中，兩人則是勾肩搭背，足見關係非常好，而該名男友就是與他相識多年的好友「余文樂」。

▲▼余文樂、彭于晏。（圖／翻攝自IG／余文樂、彭于晏）

▲▼余文樂、彭于晏。（圖／翻攝自IG／余文樂、彭于晏）

▲余文樂送祝福。（圖／翻攝自IG／余文樂）

看到逗趣祝福發文，許多粉絲也「配合演出」紛紛崩潰笑言：「原來我的競爭對手是余文樂」、「終於在一起了」，掀起不少熱議。彭于晏也被釣出在底下回應：「Brotherhood（兄弟情）」還附上數個笑到流淚的表情符號，逗樂不少網友。

▲▼余文樂、彭于晏。（圖／翻攝自IG／余文樂、彭于晏）

▲▼余文樂、彭于晏。（圖／翻攝自IG／余文樂、彭于晏）

▲彭于晏與余文樂相識超過15年，感情非常好。（圖／翻攝自IG／彭于晏）

余文樂因為2002年拍攝《愛情白皮書》結識了當年剛回台灣的彭于晏，2人戲拍完後有一段時間沒聯絡，之後有機會碰面時2人卻互相賭氣質問對方「為什麼沒有打給我」，誤會解開後，2人展開了堅定的友誼，經常結伴出遊，不時也會在社群網站上互相鬥嘴，在工作上兩人也經常互相探班，感情非常好。

▲▼余文樂、彭于晏。（圖／翻攝自IG／余文樂、彭于晏）

▲舒淇也曾調侃2人像一家人。（圖／翻攝自IG／舒淇）

過去余文樂出演戀愛實境節目《我們相愛吧》，彭于晏第1集就現身幫他挑選適合的對象，過程中彭于晏還假裝吃醋問製作單位為什麼沒有把自己的相片放在名單中，被粉絲虧：「乾脆你們兩個配一對吧！」而他事後也特地在微博上發文感謝好友「知道你很忙又生著病，知道我第一次上真人秀，仍來支持我，謝謝你兄弟」，互相力挺的好感情應證了「有一種友情叫余文樂彭于晏」。

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