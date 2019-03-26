外國晚宴遭歧視！　甄子丹妻氣「主辦對韓星較好」還原過程

記者傅家妤／綜合報導

武打巨星甄子丹與名模老婆汪詩詩結婚16年，育有13歲女兒Jasmine和9歲兒子James，家庭幸福美滿，近來他帶著老婆女兒參加慈善晚宴，沒想到卻被主辦單位冷落，連該主辦的老闆對他們的態度也不是很好，氣得他們一家當場走人，事後汪詩詩也特別還原了事情發生的全過程。

▲甄子丹與汪詩詩結婚16年，育有一對子女。（圖／翻攝自IG／汪詩詩）

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汪詩詩25日晚間在IG上發文，稱自己近來看了《幸福綠皮書》的電影，從中體會到了許多，她25日與老公女兒出席慈善晚宴，沒想到盛裝出席，卻遭到外國主辦單位工作團隊歧視，讓她氣得在IG發文中寫道：「中國人不是東亞病夫！」

▲汪詩詩發文。（圖／翻攝自IG／汪詩詩）



事後，汪詩詩在接受港媒《東網on.cc》訪問時，還原事情全經過，稱其實在此之前，雙方在溝通上已經出現了許多問題，當天晚上她與老公女兒準備進入宴會廳時，卻被工作人員不禮貌質問：「晚宴都還沒開始，為什麼你們會進來？」汪詩詩稱當時場面非常混亂，也沒有工作人員出面引導。

而當天晚上他們被引薦給主辦單位的老闆時，對方的態度也很差，汪詩詩氣憤表示：「他的眼神和態度都很差，令我覺得被侮辱、不被尊重，他們對待外國人和韓星完全不同，態度很好，我覺得根本是歧視中國人。」讓她完全不能接受，晚宴尚未開始她就帶著全家直接離開。