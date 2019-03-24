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《以你的名字2》進度受阻！　艾米漢默：堤摩西片酬漲了

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢小鮮肉堤摩西柴勒梅德（Timothée Chalamet）因出演電影《以你的名字呼喚我》爆紅，先前傳出該片將拍攝續集，兩名主角也會回歸，不過近來艾米漢默（Armie Hammer）在受訪時卻透露，拍攝續集進度受阻，還笑言是因為堤摩西要求漲片酬才阻礙了進度，不過隨後他立即澄清只是在開玩笑。

《以你的名字呼喚我》。（圖／《以你的名字呼喚我》劇照）'

▲艾米漢默稱《以你的名字呼喚我》的續集進度不如想像中快。（圖／《以你的名字呼喚我》劇照）

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艾米漢默近來接受《Vulture》雜誌專訪，談及《以你的名字呼喚我》的續集拍攝進度，坦言續集進度並沒有大家想像中的快，直到目前都未有明確規劃，他坦言：「我之前跟導演談過，導演總是說『這樣拍蠻好的，那樣拍也不錯』我就在旁邊附和。」但實際上尚未有確切的決定，而他也笑言片酬將開價美金1250萬元才會接拍續集。

▲《以你的名字呼喚我》艾米漢默、堤摩西柴勒梅德走奧斯卡紅毯（圖／CFP）

▲艾米漢默開玩笑稱堤摩西柴勒梅德要求漲片酬，導致續集進度受阻。（圖／CFP）

幫自己加了片酬，艾米漢默隨後還小小地陷害了堤摩西柴勒梅德：「堤摩西退出！我不知道為什麼，但我聽他說片酬漲到美金1500萬元才願意接！」說完他也忍不住笑了出來，澄清自己只是開玩笑，「其實真正的原因是，目前為止我們只有過數次零星的討論。」以他個人的見解是，第一部拍得如此成功，受到這麼多關注，也感動了不少人，擔心如果拍第二部很容易會讓人失望。

不過艾米漢默坦言不排除有續集的可能性，雖然沒有與導演及堤摩西柴勒梅德明確的確認過，但如果有很棒的劇本，而另外兩人都加入的話，他也會同意續拍。

★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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堤摩西柴勒梅德, Timothée Chalamet, 艾米漢默, Armie Hammer

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