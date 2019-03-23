一聽到爸媽老了會死　《爸爸4》安吉秒「抱緊弟弟」2人大哭

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星胡可和沙溢結婚後，接連生下一對寶貝兒子安吉、小魚兒，公曾帶兒子們參加《爸爸去哪兒》第4季，一家人逗趣互動，成為眾人矚目焦點。近來一家四口登上陸綜《經典咏流傳》，談及生老病死話題，安吉兄弟倆一聽到媽媽口中說出，「爸媽老了都會死」，隨即崩潰，緊擁痛哭，畫面也讓不少觀眾落下淚來。

▲安吉參加陸綜在台上爆哭。 （圖／翻攝自秒拍／經典咏流傳》）

近來沙溢帶這老婆胡可及一對兒子，一家四口在節目中演唱古詞詩歌，他們選擇的時唐代詩人李嶠的詩《風》，曲風非常琅琅上口，安吉非常配合地跟著爸媽演場，而小魚兒雖然有點跟不上，但還是努力完成了整個表演。

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▲安吉、小魚兒原本還在台上互相對彼此做鬼臉。 （圖／翻攝自秒拍／經典咏流傳》）

演出結束後，四人在台上接受訪問，沙溢提及對兩個兒子的期望，就是希望安吉和小魚兒能夠做個正直、誠實以及勇敢的男孩子，胡可也補充希望兩人一直都能兄友弟恭，「我經常跟他們說，有一天可能爸爸媽媽來了，不可能永遠陪在你們身邊，你們親兄弟倆，才是一直可以攜手走完這一生的那一個人。」

▲安吉看到弟弟哭了，秒轉身抱緊對方。 （圖／翻攝自秒拍／經典咏流傳》）

原本，安吉與弟弟還在互相做鬼臉、搞怪，聽到媽媽的這番話，小魚兒隨即轉頭問：「那要是老了的話，會不會死？」沒想到一聽到媽媽說「人老了都會死」，小魚兒當場大哭起來，直呼「我不想人老了會死！」看到弟弟哭得這麼傷心，安吉似乎也被氛圍感染，難過地哭了起來，還主動上前緊緊抱著弟弟，看到這一幕，在場眾人也被動容，紛紛落下淚來。

▲沙溢被母子三人孤立在外，只好轉身抱主持人。 （圖／翻攝自秒拍／經典咏流傳》）

胡可母子三人緊緊相摟，沙溢眼見自己被孤立了，只好轉身與身旁的主持人互相抱了抱，並笑言：「我們家經常是這種畫面。」這才讓現場的氣氛活躍了起來，不少觀眾也被逗樂了。

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▲胡可一家感情非常好，一對兒子也非常可愛。 （圖／翻攝自微博／胡可）