ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

跟小20歲彼特戴維森交往　英女神被迫「把IG全刪！」

記者傅家妤／綜合報導

男星彼特戴維森（Pete Davidson）與亞莉安娜（Ariana Grande）2018年10月解除婚約後，不到半年就與45歲英國女星凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）交往，兩人不時高調放閃，但這段相差20歲的戀情並不受外界看好，甚至有不少粉絲到女方的社群網站留言，苦勸兩人分開，近來她似乎因此受不了，決定把IG發文全刪了。

▲▼彼特戴維森。（圖／CFP、翻攝自《每日郵報》、IG／亞莉安娜）

▲彼特戴維森與凱特貝琴薩近來愛得高調。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

在過去幾個月中，凱特貝琴薩與彼特戴維森愛得高調，經常被拍到牽手約會，還一起去看球賽，且在觀眾席上當眾大方擁吻，甚至還被拍到喇舌畫面，完全不在乎旁人眼光，沉浸在彼此的甜蜜世界裡。不過兩人的關係並不被外界看好，不少網友湧上凱特貝琴薩的IG留言，苦勸她盡快與彼特戴維森分手，連她的前男友麥特萊福也看衰兩人感情，還笑言要彼特戴維森「快逃」。

▲▼彼特戴維森、凱特貝琴薩。（圖／CFP）

▲▼彼特戴維森、凱特貝琴薩。（圖／CFP）

▲凱特貝琴薩即便被拍到親密牽手、激吻畫面也從不鬆口承認戀情。（圖／CFP）

凱特貝琴薩對兩人感情也一直閉口不談，即便被拍到擁吻、牽手等畫面，也不願回應。但彼特戴維森過去曾談及與凱特的感情，「很明顯，人們對我們的年齡差異，有著非常多的爭議，但這些都不會影響我們，話說回來，我對這樣的事情也不陌生了。」態度非常坦然。

▲凱特貝琴薩把IG全刪了。（圖／翻攝自IG／凱特貝琴薩）

▲凱特貝琴薩把IG全刪了。（圖／翻攝自IG／凱特貝琴薩）

不過凱特貝琴薩似乎並不這麼認為，據外媒《E！News》報導，她似乎因為受不了網友瘋狂在IG底下留言，談論兩人這段相差20歲的戀情，也受不了大家一直要她與彼特分手，因此決定把IG照片全刪了，但對此雙方都尚未給予回應。隨後有網友特別查證，發現如今她的IG上真的一片空白，所有照片發文全都消失了，雖然保留了推特帳號，但其實她在2016年就不曾更新推特了。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

推薦閱讀

「限古令」爆再升級！　6月前古裝劇全下架…王大陸新劇GG了

「限古令」爆再升級！　6月前古裝劇全下架…王大陸新劇GG了

鷹眼《復仇者4》新髮型源頭找到了！浩克曬15年前舊照：他抄襲我

鷹眼《復仇者4》新髮型源頭找到了！浩克曬15年前舊照：他抄襲我

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

迪士尼合併後第一刀！　《Prada惡魔》電影公司爆「整間砍掉」

迪士尼合併後第一刀！　《Prada惡魔》電影公司爆「整間砍掉」

《還珠格格》21年晴兒「重見老佛爺」　瞬間爆哭下跪！

《還珠格格》21年晴兒「重見老佛爺」　瞬間爆哭下跪！

小賈斯汀抗病過程曝光！　婚禮等了5個月…辣妻吐心聲

小賈斯汀抗病過程曝光！　婚禮等了5個月…辣妻吐心聲

《怪奇物語3》預告藏5秘密！　他當救生員「成被害關鍵」

《怪奇物語3》預告藏5秘密！　他當救生員「成被害關鍵」

「名媛圈大S」抱胸同框台北101　網暴動：把衣服穿上！

「名媛圈大S」抱胸同框台北101　網暴動：把衣服穿上！

《冰與火》龍母長2顆腦瘤！　患失語症「求拔管」瞞8年吐心聲

《冰與火》龍母長2顆腦瘤！　患失語症「求拔管」瞞8年吐心聲

遭酸靠爸媽卻成「白手起家富豪」　女星揭18歲創業真相

遭酸靠爸媽卻成「白手起家富豪」　女星揭18歲創業真相

鄭俊英哭訴認罪「背後卻搞小動作」　警方一查手機全傻眼！

鄭俊英哭訴認罪「背後卻搞小動作」　警方一查手機全傻眼！

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

鄭俊英哭訴認罪「背後卻搞小動作」　警方一查手機全傻眼！

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家「心涼了」房東崩潰：很倒楣

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

林心如罕見曬娃！親PO「2歲小海豚照片」　背後摟肩霍建華閃翻

小煜6年狂開3店「一間店就月收上億」！　27歲創業變CEO

歐陽龍月收不到20萬　歐陽娜娜半年賺3億「一家5口安家費」內幕曝光

趙正平強抱25秒「辣模子涵驚恐走光」！　死命拉裙畫面曝光…網怒譙：太離譜

伊能靜被關美肌「素顏真面目」曝光！　50歲HD照長這樣…網傻眼：妳誰

影片外流！VIP室發出女生淒厲叫聲　Burning Sun爆2職員性侵3女

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

彼特戴維森, Pete Davidson, 亞莉安娜, Ariana Grande, 凱特貝琴薩, Kate Beckinsale

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 網紅阿翰長髮極短裙！轉身炸白內褲　嬌嗔開價1萬2：不要韓國瑜
  2. 《小魔女DoReMi》20年復活！　「夜空騎掃把」日網全瘋了
  3. 跟小20歲彼特戴維森交往　英女神被迫「把IG全刪！」
  4. 快訊／歐陽娜娜一中後首發聲！　「團結起來，讓祖國為我們驕傲」
  5. 河成雲大方秀珍藏腹肌照！必備寶物公開...粉絲喊：鞋墊
  6. 視網膜看歐陽娜娜表態「中國人」停住了：爸爸應更正女兒說法
  7. 范冰冰情敵驚爆生了！　傳部隊醫院VIP房產女…張馨予工作人員鬆口了
  8. EXO Suho穿白絲襪泡湯？　一站起身⋯「真相反轉」全場看傻
  9. 歐陽娜娜「中國人」燒3天！　館長砲轟：禮義廉恥這4個字學過沒
  10. 早餐店巧遇「八點檔渣男」緊牽米克斯！　網讚：愛狗加分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366