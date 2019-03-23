跟小20歲彼特戴維森交往　英女神被迫「把IG全刪！」

記者傅家妤／綜合報導

男星彼特戴維森（Pete Davidson）與亞莉安娜（Ariana Grande）2018年10月解除婚約後，不到半年就與45歲英國女星凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）交往，兩人不時高調放閃，但這段相差20歲的戀情並不受外界看好，甚至有不少粉絲到女方的社群網站留言，苦勸兩人分開，近來她似乎因此受不了，決定把IG發文全刪了。

▲彼特戴維森與凱特貝琴薩近來愛得高調。（圖／CFP）

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在過去幾個月中，凱特貝琴薩與彼特戴維森愛得高調，經常被拍到牽手約會，還一起去看球賽，且在觀眾席上當眾大方擁吻，甚至還被拍到喇舌畫面，完全不在乎旁人眼光，沉浸在彼此的甜蜜世界裡。不過兩人的關係並不被外界看好，不少網友湧上凱特貝琴薩的IG留言，苦勸她盡快與彼特戴維森分手，連她的前男友麥特萊福也看衰兩人感情，還笑言要彼特戴維森「快逃」。

▲凱特貝琴薩即便被拍到親密牽手、激吻畫面也從不鬆口承認戀情。（圖／CFP）

凱特貝琴薩對兩人感情也一直閉口不談，即便被拍到擁吻、牽手等畫面，也不願回應。但彼特戴維森過去曾談及與凱特的感情，「很明顯，人們對我們的年齡差異，有著非常多的爭議，但這些都不會影響我們，話說回來，我對這樣的事情也不陌生了。」態度非常坦然。

▲凱特貝琴薩把IG全刪了。（圖／翻攝自IG／凱特貝琴薩）

不過凱特貝琴薩似乎並不這麼認為，據外媒《E！News》報導，她似乎因為受不了網友瘋狂在IG底下留言，談論兩人這段相差20歲的戀情，也受不了大家一直要她與彼特分手，因此決定把IG照片全刪了，但對此雙方都尚未給予回應。隨後有網友特別查證，發現如今她的IG上真的一片空白，所有照片發文全都消失了，雖然保留了推特帳號，但其實她在2016年就不曾更新推特了。

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