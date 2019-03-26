ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

奧斯卡影帝第4次結婚！　確定年內娶「小21歲日籍女友」

記者傅家妤／綜合報導

奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）過去曾有過3段婚姻，與前一任妻子艾莉絲金在2016年正式宣布離婚，2018年4月被拍到身邊出現新女伴，是一位日籍化妝師，沒想到近來有消息傳出，他已經向當地法院申請結婚許可證，準備將小21歲女友娶進門。

尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼可拉斯凱吉被發現已經向法院申請結婚許可證。（圖／達志影像／美聯社）

尼可拉斯凱吉過去曾有3段婚姻，他的第一段婚姻在維持不到1年就分居了，但事後兩人分分合合，情纏6年多才正式辦理離婚手續。他的第二任妻子是貓王艾維斯普萊斯利（Elvis Presley）的女兒（Lisa Marie Presley），兩人的婚姻也僅維持了4個月就宣布離婚，拖了一年多才正式辦理手續。隨後他在2004年認識與第三任妻子韓籍女星艾莉絲金（Alice Kim）相識，兩個月後隨即訂婚，並於隔年生下一子，不過兩人也未能一起走到最後，12年婚姻在2016年宣告結束。

請繼續往下閱讀...

▲尼可拉斯凱吉與老婆出席頒獎典禮。（圖／達志影像）

▲尼可拉斯凱吉與前妻艾莉絲金的12年婚姻在2016年宣布結束。（圖／達志影像）

不過，55歲的尼可拉斯凱吉去年被拍到與日籍女化妝師Erika Koike交往甚密，隨後還被拍到一起用餐，並對嘴親吻，因而被爆出新戀情。沒想到他26日就被傳出，即將梅開四度，在拉斯維加斯與女友完婚。

▲▼尼可拉斯凱吉。（圖／CFP）

▲尼可拉斯凱吉與小21歲女友Erika Koike。（圖／CFP）

據八卦媒體《TMZ》報導，尼可拉斯凱吉已經於美國時間23日遞交文件，向法院申請結婚許可證，該張許可證的有效期限是1年，因此預計他與34歲Erika Koike將會在1年內完婚，如果一切進展順利的話，他在25年內共結了4次婚。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

推薦閱讀

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

她跟男友人借精生子！　兒子18歲長成「激帥混血兒」…抽高180cm撞臉錦榮

她跟男友人借精生子！　兒子18歲長成「激帥混血兒」…抽高180cm撞臉錦榮

獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光：和平協議

獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光：和平協議

BLACKPINK回歸日曝光　Jennie「變成金捲髮」美炸…Lisa剪短了！

BLACKPINK回歸日曝光　Jennie「變成金捲髮」美炸…Lisa剪短了！

車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　

車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利

辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

「星光空姐」林佩瑤台南吃粿！彎腰拍照曝「白嫩深溝半球」　網驚：叫兩碗來四碗

「星光空姐」林佩瑤台南吃粿！彎腰拍照曝「白嫩深溝半球」　網驚：叫兩碗來四碗

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

她跟男友人借精生子！　兒子18歲長成「激帥混血兒」…抽高180cm撞臉錦榮

獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光：和平協議

BLACKPINK回歸日曝光　Jennie「變成金捲髮」美炸…Lisa剪短了！

車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 4個月前才同台…孟耿如親弟「幫撥頭髮」暖舉曝光
  2. 23歲弟驟逝...孟耿如忍痛處理後事！經紀人心疼：她很堅強
  3. 快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家
  4. 范冰冰開美容院！　男友李晨站C位剪綵…破分手傳言
  5. 奧斯卡影帝第4次結婚！　確定年內娶「小21歲日籍女友」
  6. 黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚
  7. 小賈《Let Me Love You》本來是給CL唱？1分鐘錄音版意外流出
  8. 心機寡婦盯上超殺女！恐怖閨蜜「綑綁囚禁」狂逼同床共枕
  9. 賄賂聯合國外交官　胡慧中老公何志平在美被判關3年
  10. 「阿河的眼淚」前進義大利！斜槓畫家安哲繪本7月台灣出版

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366