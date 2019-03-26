奧斯卡影帝第4次結婚！　確定年內娶「小21歲日籍女友」

記者傅家妤／綜合報導

奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）過去曾有過3段婚姻，與前一任妻子艾莉絲金在2016年正式宣布離婚，2018年4月被拍到身邊出現新女伴，是一位日籍化妝師，沒想到近來有消息傳出，他已經向當地法院申請結婚許可證，準備將小21歲女友娶進門。

▲尼可拉斯凱吉被發現已經向法院申請結婚許可證。（圖／達志影像／美聯社）

尼可拉斯凱吉過去曾有3段婚姻，他的第一段婚姻在維持不到1年就分居了，但事後兩人分分合合，情纏6年多才正式辦理離婚手續。他的第二任妻子是貓王艾維斯普萊斯利（Elvis Presley）的女兒（Lisa Marie Presley），兩人的婚姻也僅維持了4個月就宣布離婚，拖了一年多才正式辦理手續。隨後他在2004年認識與第三任妻子韓籍女星艾莉絲金（Alice Kim）相識，兩個月後隨即訂婚，並於隔年生下一子，不過兩人也未能一起走到最後，12年婚姻在2016年宣告結束。

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▲尼可拉斯凱吉與前妻艾莉絲金的12年婚姻在2016年宣布結束。（圖／達志影像）

不過，55歲的尼可拉斯凱吉去年被拍到與日籍女化妝師Erika Koike交往甚密，隨後還被拍到一起用餐，並對嘴親吻，因而被爆出新戀情。沒想到他26日就被傳出，即將梅開四度，在拉斯維加斯與女友完婚。

▲尼可拉斯凱吉與小21歲女友Erika Koike。（圖／CFP）

據八卦媒體《TMZ》報導，尼可拉斯凱吉已經於美國時間23日遞交文件，向法院申請結婚許可證，該張許可證的有效期限是1年，因此預計他與34歲Erika Koike將會在1年內完婚，如果一切進展順利的話，他在25年內共結了4次婚。

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