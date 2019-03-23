香奈兒飛美國…機場緊擁爸爸　網一看驚問：妳梁家輝女兒？

記者傅家妤／綜合報導

星二代香奈兒是藝人檢場與李翊君的獨生女，18歲的她如今還在美國波士頓念書，與歐陽娜娜是同學兼好友，近日她趁春假返台探望爸媽，日前在IG上PO出回去念書前，在機場與爸爸相擁的照片，怎料僅露出側臉的檢場卻被網友誤認為是港星梁家輝，意外掀起不少熱議。

▲香奈兒近來回台探親後，準備飛回美國念書。（圖／翻攝自IG／香奈兒）

香奈兒日前在IG上發文，稱自己準備回到美國念書，畫面中她與爸爸緊緊相擁，雖然媽媽工作在身無法前去送機，但她還是非常乖巧地在發文中告白：「會好想念我的老爸，跟在雲頂工作的老媽。」

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▲檢場到機場送女兒，卻被網友誤認為梁家輝。（圖／翻攝自IG／香奈兒）

然而最引人注目的是，身穿黑色羽絨服及戴著鴨舌帽的檢場，一手緊緊摟著女兒，神情看上去有些不捨，不過這次他罕見戴上無框眼鏡，竟被網友錯認，有人在該照片底下留言發問：「妳是梁家輝女兒？」後面還附上驚訝表情符號，似乎真的認錯人了，笑翻眾人，隨後有粉絲代答：「是檢場啦！」

▲香奈兒與歐陽娜娜是同學好友。（圖／翻攝自IG／香奈兒）

事實上，香奈兒與爸媽的感情都非常好，雖然遠在波士頓念書，但雙方每天都會通電話、視訊，先前檢場受訪時談及女兒，就曾透露自己除了工作外，最關心的就是女兒的事情，也有和女兒約法三章，每天都會通電話，「講監控好像很嚴格，但就是關心啦，總要知道她的生活範圍跟交友情形。」但夫妻倆並不會反對女兒交男友，與香奈兒的相處也像朋友般，好感情令人羨慕。