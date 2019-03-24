最佳離婚典範！布魯斯威利「再辦婚禮」慶10周年　邀前妻見證

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢男星布魯斯威利（Bruce Willis）和前妻黛咪摩爾（Demi Moore）曾有14年的婚姻，即使已經離婚多年，但兩人一直都維持良好關係，近來他與現任妻子愛瑪海明（Emma Heming）慶祝結婚10周年，舉行第二次婚禮，還特別邀請前妻見證，一家人還一起拍下大合照，非常融洽。

▲布魯斯威利與妻子慶祝結婚十周年，再次舉辦婚禮。（圖／翻攝自IG／Emma Heming）

布魯斯威利與愛瑪海明在22日慶祝結婚10周年，兩人特別重新舉辦了一場婚禮，在好友及家人的見證下，更新了彼此的結婚誓詞，雖然邀請的賓客並不多，儀式也非常簡單，但場面卻十分溫馨。愛瑪海明日前也在IG上曬出一張十周年結婚照，開心寫下：「十年以後，我們再次說了願意。」畫面中只見她拿著白色捧花，身穿白色碎花裙，與布魯斯威利緊緊相擁，互相親吻，畫面非常甜蜜。

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▲黛咪摩爾也出席見證婚禮。（圖／翻攝自IG／Rumer Willis）

除了布魯斯威利與愛瑪海明一對女兒外，他與前妻黛咪摩爾的三個女兒也在場見證，大女兒Rumer也在IG上曬出大合照，只見該場婚禮中似乎都以白色為主，大多數賓客的穿著也是同一色系，而最讓人驚喜的是，大合照中竟然看到布魯斯威利的前妻，黛咪摩爾也在場，Rumer也在照片中寫下：「family」，並送上祝福：「爸爸和繼母相隔10年後再度結婚了，真的很開心能夠參與這場婚禮，與大家一起慶祝，我真的很愛你們！」

▲布魯斯威利與愛瑪海明結婚10年，並育有2個女兒。（圖／翻攝自IG／Emma Heming）