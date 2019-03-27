張懸懷孕「害喜狀況嚴重」　結婚倒數：張鈞甯是乾媽！

記者關韶文／台北報導

歌手張懸經過3年休息後，以本名「焦安溥」正式復出，27 日證實懷孕消息，被問到目前生理狀況，「不能說完全穩定，現在害喜比較嚴重，所以工作起來比較吃力，所以真的很謝謝身邊伙伴照顧跟包容。」

歌手張懸和男友阿維交往2年，在寫給歌迷的電子信中，透露寶寶性別是男生，她稱寶寶為「小人先生」，更說好友張鈞甯搶著當乾媽。她也提到，家人得知她懷孕時，第一時間都是先關心她的感受，讓她感動不已，「這些都讓我深感自己依然被祝福著我能是我自己，而不是突然只能用女人或是公眾人物的身分去思考人生此刻的轉折，這一刻我盼望，更多的，能不能是所有的，這世上的女孩子都能被身邊的人這樣尊重，對待與關懷。」

請繼續往下閱讀...

▲▼安溥（張懸）坦言懷孕害喜狀況嚴重。（圖／聯成娛樂提供）

至於會不會舉辦婚禮，安溥透過經紀人表示，「還不確定，可能做完專輯再辦婚宴，因為周全的婚禮真的滿麻煩的，朋友也都各處忙，會再從長計議。有空會去登記，有空的意思是我跟鈞甯青峰約了他們都在台北的時候再去，鈞甯會是乾媽。」

傳出懷孕喜訊，安溥表示父母相當開心，「他們是很含蓄的人，他們滿高興的，因為妹妹第二個小孩也是今年到，覺得他們可以一起長大很好。哥哥好像比較煩惱，因為紅包瞬間從此突然多兩份。」至於預產期則落在處女或天秤，而目前已經安排的工作行程也不會改變，也都會用平常心完成。