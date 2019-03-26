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小賈斯汀爆「暫停演藝活動」！　認罹憂鬱症：沒什麼比我家庭更重要

記者田暐瑋／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）驚傳暫停演藝事業！26日微博瘋傳此消息，引起網友們極高關注，原來是小賈26日在IG寫了一篇長文，內容提到他在上次的巡迴演出中並不開心，認為歌迷花了錢來看演出，不該得到這樣的回饋，「音樂對我來說非常重要，但是沒有什麼比我的家庭和健康更重要。」

小賈26日發文，表示自己的整個年輕時光全都在不斷地演出，但也直言自己自從上次的巡迴演出開始，情緒就開始受到影響，疑似是默認之前他罹患憂鬱症的傳聞，他因此對粉絲感到抱歉，也認為粉絲不該花了錢卻看了一場充滿負面氛圍的演唱會。

▲小賈斯汀（圖／翻攝自小賈IG、CFP）

▲小賈斯汀和老婆海莉（圖／CFP）

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「我一直在探索、嘗試、犯錯，也很努力在治癒一些根深蒂固的問題，好讓我不會崩潰。」小賈坦言很希望能趕快振作，來保護好婚姻和當個好爸爸，「音樂對我來說非常重要，但是沒有什麼比我的家庭和健康更重要。」最後他也承諾一定會以最棒的姿態回歸。

雖然文中並沒有提到要暫停演藝事業，但仍讓許多粉絲擔心不已，而「比伯宣佈暫停音樂事業」這個關鍵字也衝上微博熱搜排行榜。而他的妻子海莉鮑德溫也在留言區留言打氣：「沒錯，我愛你！」

▲小賈斯汀（圖／翻攝自小賈IG、CFP）

▲小賈斯汀發文（圖／翻攝自小賈IG）

知情人士向外媒透露，小賈斯汀其實一直深受情緒疾病所苦，除了正在治療的憂鬱症之外，他其實自小就患有注意力不足過動症（簡稱ADHD，俗稱過動症），或許也是小賈斯汀過去時常行為脫序的原因，然而巨大的明星光環和被關注的壓力讓他喘不過去，因此形成了惡性循環。

小賈斯汀先前自白，過去他曾經不當沈迷於性愛和不當的男女關係中，但這一年來他禁慾，目的是為了「更靠近神」，除了藉由宗教力量找到出口外，與當時身份是前女友的海莉重逢，也讓他找到了安全感與真愛。

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