美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

記者田暐瑋／綜合報導

為了愛放棄一切值得嗎？女老師小何外表亮麗，卻有過一段失敗婚姻，後來遇到一位非洲裔的男生，兩人天雷勾動地火陷入熱戀，最後毅然決然放棄高薪，和男生回到非洲結婚定居，沒想到她3年內生了8胎，原本以為的真愛成了災難，生了8個小孩後才發現這一切全是老公的陰謀。

《新聞挖挖哇》分享一則真人真事，大陸一名女講師小何外型亮眼，月收換算成台幣約有7萬元，也頗有社會地位，看起來是人生勝利組，但其實有段失敗婚姻，讓她遲遲不敢再愛，一直到後來認識了一名非裔男子，兩人一見鍾情，她決定放手一搏，認為這次一定受到老天眷顧，能得到真愛。

▲美女老師嫁給非洲男。（圖／翻攝自微博）



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嫁到非洲後，小何竟然在短短3年內生了8胎，每一年都是懷了多胞胎，3年後她終於回到大陸老家，做產檢時醫生看到她的肚子上佈滿妊娠紋，也都嚇了一跳。她對醫生道出嫁到非洲後的生活，過去後才發現老公家境貧困，老公家要求她努力生孩子，這樣就可以領政府的一大筆育兒補助過活。

驚覺自己生了這麼多胎，結果全都是老公一家的陰謀，讓小何痛不欲生，也相當後悔，她曾被問到想不想離婚，但直言為時已晚，現在已經有了8個小孩，要再走回頭路也難了，而跟現任老公相比，才恍然大悟前夫其實對她非常好，也藉此經驗奉勸所有女生：「選對人很重要，不要因為一時衝動失去理智，看清楚你想要的生活。」

▲美女老師嫁給非洲男。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）