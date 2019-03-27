吳亞馨的「半裸男」爆口袋超深！　買6000萬豪宅當蕭敬騰鄰居

▲近年鮮少公開露臉的吳亞馨，積極創業當商界女強人，去年豪擲千萬創業，代理國外品牌內衣。近日她近日在社交網站上po出國遊玩照片，新男友意外從照片中反射出來。（翻攝自吳亞馨IG）



圖文／鏡週刊

近年消失演藝圈的吳亞馨，轉型從商，曾賣過保養品、內衣等產品，像商界女強人。而近日吳亞馨在社交網站上po出國遊玩照片，從巴黎鐵塔、杜拜到去阿爾杜維茲滑雪，行程非常奢華，其中照片反射出同行男性身影，出國走透透，看來男方的財力不錯。此時也傳出她拿出6,000萬元購入台北市南港新居，當起蕭敬騰的鄰居，感情與家庭都顧到了。

35歲女星吳亞馨常在社交網站分享生活動態，最近又瘋狂放上奢華出國遊，戀情也跟著曝光。近年積極轉型的吳亞馨，從商後出手更加闊氣，地產界傳出吳亞馨年前購入南港區「天開圖畫」60坪兩房格局，購買力相當驚人。

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▲吳亞馨買了新豪宅。（圖／鏡週刊提供）



▲吳亞馨買了新豪宅。（圖／鏡週刊提供）

年花500萬 血拚成貴客

據傳吳亞馨這回買下約6000萬元的新居「天開圖畫」，室內規劃皆以大面玻璃窗為主，有別於一般豪宅陽台在外部，60坪房型空間特地設計內縮陽台，並以3面大片玻璃、推門做為陽台隔間，讓住戶從客廳、餐廳、主臥室皆能看到陽台，一併欣賞湖畔美景，住起來讓身心感受更加開闊開朗。

▲吳亞馨近日在社交網站上po出國遊玩照片，新男友意外從照片中反射出來。（翻攝自吳亞馨IG）



吳亞馨這些年不再眷戀五光十色的演藝圈，淡出後積極轉型，大手筆投資事業，也更捨得為自己與家人添購名牌精品，去年就曾有百貨公司業者爆料吳亞馨是某百貨某品牌的超超超級貴賓，買到成血拚冠軍；據估，年度累積消費金額應該已高達500萬元以上，成了百貨的「鎮店血拚女王」，令人驚呼：「她的口袋好深！」

▲吳亞馨身材火辣。（圖／翻攝自吳亞馨臉書）



▲吳亞馨。（圖／翻攝自吳亞馨臉書）

對象要多金 連帶顧家人

2013年吳亞馨也曾開出結婚對象條件是：「希望遇到一個讓我不用工作、對我很好的人，他照顧我，也照顧我的家人。」這番言論遭轟「拜金」，家計沉重的吳亞馨反駁說：「難不成我從現在開始都要去找上班族？」

看吳亞馨這回享受奢華出國之旅，旅費粗估要花五十萬元，的確不是普通上班族能讓她這般快活，她在接受《自由時報》回應時坦言，跟照片中男生已交往一段時間，據了解她這次對戀情十分小心低調，深怕見光死，卻因倒影不小心讓男友曝了光。

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