台灣富太圈放浪實錄曝光！　大咖男星收2000萬…夜夜上貢「10姊妹輪流睡」

記者田暐瑋／綜合報導

勝利一連串的醜聞越滾越大，背後金主「台灣林太」被爆持有夜店股份20%，她被勝利視為VIP客人，生活奢華到讓人難以想像。許聖梅表示，富豪玩樂已經不夠看，富太太們玩得更是誇張，釣魚分為「文場」和「武場」，靠著龐大財力逼看中的小鮮肉就範陪睡，美其名生日趴，但其實都充斥著各種18禁運動，讓人不敢置信。

許聖梅在《突發琪想》爆料富太圈的荒淫實錄，這些富太太們挑選男寵會分為「文場」、「武場」，文場意即比較斯文的選法，會先砸錢代理國外品牌，再要求看上的鮮肉男星來當代言人，先以試鏡為由，找小鮮肉到豪宅展示肉體，還要被在場的其他富太太們「親手驗身」，確認通過後，代言費一次高達2000萬，但這價錢當然是「含睡」。

▲台灣富太荒唐實錄。（圖／翻攝自YouTube／突發琪想）



請繼續往下閱讀...

至於武場就比較豪放，許聖梅透露，有位喜歡走武場路線的富太是某精品品牌的VIP，看中了該品牌的鮮肉店員，富太常常透過通訊軟體選貨購物，幫鮮肉賺進大筆業績，某次富太以開生日趴為由，邀請鮮肉來玩，沒想到門一開，富太全身只穿著豹紋內衣褲，再交給鮮肉一條皮鞭，要大玩18禁運動，如果鮮肉表現不錯，富太隔天就會再買個300萬的包包，當作獎勵和下一次的誘因。

▲台灣富太荒唐實錄。（圖／翻攝自YouTube／突發琪想）



勝利事件中，這位來自台灣的「林太太」被爆出是BS夜店的金主。《我想瞭解它》訪問不具名的舉報者詢問林太真實身分，對方表示「是個超級大人物」，「林太太還會給別桌點酒，說老公在台灣是總理級（총리급），名字不方便多透露，級別真的是超級大，是連三合會（黑幫）頭目都能叫來的程度。」

《我想瞭解它》訪問BS前職員，表示林太太都是經由她的經紀人用華僑男性的名字來預約，一個晚上就可以在店裡豪擲2億韓幣（約600萬台幣）。該節目高度懷疑，投資BS夜店的錢，推測來源就是三合會，這些黑錢是利用BS夜店來洗錢，也提到該名林太接受過台灣雜誌採訪時，說自己是因為和BIGBANG G-Dragon在香奈兒派對上認識，透過GD而和勝利有了私交。節目播出後，台灣林太（린사모，直譯為林師母）、三合會也衝上關鍵字熱搜排行。

▲「台灣林太」身份遭起底！（圖／翻攝自SBS）