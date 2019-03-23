趙正平強抱25秒「辣模子涵驚恐走光」！　死命拉裙畫面曝光…網怒譙：太離譜

記者田暐瑋、林彥君／台北報導

趙正平敢做敢言，大砲性格讓後輩們頗為敬畏，日前他在《綜藝大熱門》參加「鬼抓人早下班」遊戲，節目組找來長腿辣模子涵當鬼，子涵穿著緊身超短旗袍，露出一雙美腿，讓他自願被抓，緊緊抱住對方不放，手還疑似有搓了幾下子涵的背，讓女方幾度幾近走光，惹來網友狂罵：「會不會吃豆腐吃的太過火啊？」

趙正平在《綜藝大熱門》中和茵茵、Lulu同隊，要闖關並且避免被鬼抓到，越早成功的一隊就可以收工，辣模子涵被找來當吸血鬼，穿著低胸超短旗袍，露出招牌美腿，連陳漢典都因為看到子涵的火辣打扮，自己走出去被抓，被同隊的何妤玟狂揍：「你這個色慾薰天！」

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▲趙正平強抱子涵。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



而當趙正平一隊剛出電梯時，恰巧撞見迎面而來的子涵，一開始他先趕快關門，但下一秒又說：「她不是鬼。」立刻把門打開，後來發現自己被子涵騙，瞬間抓住對方緊緊抱住大吼：「我吼哩係啦！（我給妳死啦）」手還疑似在子涵背上上下移動，Lulu趕緊上前想把人拉開，他卻繼續抱緊緊，暴走說：「放手，我加減佔一下便宜！你們快走，不要管我！」

就在此時，穿著超短旗袍的子涵疑似走光，屁股部位在播出時被後製加上一顆小草莓，她雖然沒有推開，但右手一直把裙子往下拉，動作看起來有些慌張，過了長達25秒，趙正平才放手，脫困的子涵一手迅速地整理裙子，整個人趴在Lulu懷裡，Lulu則是整個人護住她，帶著笑說：「我要保護鬼。」

▲趙正平強抱子涵。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



整段過程雖然歡笑聲不斷，應是節目效果，但留言區仍有不少網友痛斥趙正平趁機吃豆腐，「趙哥這樣算是性騷擾了，觀感真的很差」、「抱到子涵內褲都走光了還不鬆手」、「遇到吸血鬼直接硬抱，人家都在拉褲子了」、「趙正平抱到明顯女生在抵抗，而且還抱那麼久，感覺已經不是吃豆腐做效果，而是性騷擾了」。

對此，《ETtoday星光雲》聯繫趙正平，他低調表示：「交由製作單位回應。」《綜藝大熱門》製作人湯宗霖說：「每個藝人玩遊戲很認真，想帶給觀眾歡樂，每個觀眾的意見都尊重。」

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲強抱子涵從29:25開始