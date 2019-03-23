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伊能靜被關美肌「素顏真面目」曝光！　50歲HD照長這樣…網傻眼：妳誰

記者田暐瑋／綜合報導

藝人伊能靜跟大陸演員秦昊結婚後，生下一個女兒「小米粒」，她在產後很快回復曼妙身材，纖細的四肢就像少女一般。秦昊近日在微博慶祝結婚4周年，還PO出兩人甜蜜合照，不過照片中的伊能靜完全沒化妝，50歲的素顏全都現形，讓她崩潰大呼：「別壞我名聲！」

3月21日適逢秦昊、伊能靜結婚4周年，秦昊22日在微博發文慶祝，寫道：「米粒媽～今天好像是我們結婚四周年～我沒忘哦。」還PO出好幾張合照，其中一張他裸著上身，伊能靜則是在他身前擺出鬼臉，臉上完全沒化妝，照片也沒開美肌或是修圖，完全展現50歲的真實素顏。

▲伊能靜素顏。（圖／翻攝自伊能靜微博）

▲伊能靜素顏。（圖／翻攝自伊能靜微博）

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只見伊能靜雖然臉上長了一些小斑點，眉毛只剩半截、略有黑眼圈，但皮膚還是白皙飽滿，對此，伊能靜抗議回說：「不能修圖的前置live攝像來一個，麻煩直男迷之審美角度怪異的@秦昊 先生不要發剛生完孩子很醜的照片來祝我們結婚紀念日快樂。我是美麗教主，別壞我名聲。」

▲伊能靜素顏。（圖／翻攝自伊能靜微博）

▲伊能靜和秦昊結婚4周年。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜因常被外界質疑整型，她曾在微博發文：「最近好多人說我整了，某種意義上，是變相讚美我變漂亮了。」也坦言：「當我看到許多人對我最惡毒的攻擊就是老、整、修時，我感到非常驕傲。」她透露這些攻擊大多來自女性，直接反擊：「她們不抱持正面對女性的肯定，她們的文字帶著憤怒，彷佛妳好看讓她們沒辦法過日子，她們說妳為了討好男人，殊不知只有最腐敗的腦才會想出這樣的形容詞。」

▲伊能靜素顏。（圖／翻攝自伊能靜微博）

▲伊能靜po出無修圖照澄清。（圖／翻攝自伊能靜微博）

而伊能靜回應了整形傳聞後，也大方分享變美的2個秘訣，表示自己其實正在戴牙套，每隔四個月就會主動找牙醫調整臉型需要，重新做牙模設計，並透露：「這是我第四次依臉型修正牙套，與牙套相處整整四年，我真的佩服我對健康和美的意志。」更表示自己也改變了髮型，認為蓬鬆的厚瀏海，看起來更有新鮮感，也在飲食方面做了調整。

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