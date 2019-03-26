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劉詩詩拍吻戲前「吳奇隆突消失」　陳偉霆片場壓力大

記者林奕如／台北報導

劉詩詩懷孕前接演的最後一部古裝作品，也是當初捧紅她的《步步驚心》導演林玉芬之作《醉玲瓏》，劇中飾演聖巫女，與男主角陳偉霆大談雙時空禁忌虐戀，兩人有不少吻戲，拍戲期間傳出吳奇隆三不五時探班「盯場」，讓陳偉霆壓力不小。

▲劉詩詩懷孕前唯一接演的古裝劇《醉玲瓏》，她在劇中飾演巫族聖巫女。（圖／中天提供）

▲劉詩詩懷孕前唯一接演的古裝劇《醉玲瓏》。（圖／中天提供）

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劉詩詩與吳奇隆結婚4年，去年宣布「做人」成功，預計5月生下「小霹靂虎」，她3月生日兩人罕見放閃，個人纖細背影照，讓網友直呼不可思議，看不出懷有7月身孕。由於她婚後大量減少戲劇作品，近來更幾乎「神隱」，鮮少出現在螢光幕前，但粉絲還是翻出作品回味。

▲劉詩詩懷孕前唯一接演的古裝劇《醉玲瓏》，她在劇中飾演巫族聖巫女。（圖／中天提供）

▲劉詩詩和陳偉霆有虐心愛戀。（圖／中天提供）

繼《女醫明妃傳》後，劉詩詩睽違2年再接古裝劇《醉玲瓏》，她在劇中古裝扮相絕美，更嘗試帥氣的軍裝造型，親自上陣拍攝打戲。談到久違再接古裝劇，她笑稱之前以時裝劇為主，身形略為走樣，須演古裝劇調整一下，「覺得自己有點駝背，太自在了。」古裝劇台詞當然少不了大量文言文，由於陳偉霆說話帶有香港口音，劉詩詩透露，每天早上首次對詞時，陳偉霆一開始會說得不太順暢，常常逗笑眾人，但一正式開拍，立刻變了一個人，大段台詞也立刻記在腦中，讓她相當佩服。

▲劉詩詩懷孕前唯一接演的古裝劇《醉玲瓏》，她在劇中飾演巫族聖巫女。（圖／中天提供）

▲劉詩詩劇中飾演巫族聖巫女。（圖／中天提供）

陳偉霆飾演霸氣的西魏四皇子元凌，有次拍強吻劉詩詩戲，卻不慎弄傷她，陳偉霆說：「當時我比較用力推她，拍戲過程聽到『碰』一聲，看她沒有反應，就繼續演下去，後來才知道她的手撞到桌子，真的很不好意思。」他並大讚劉詩詩敬業，個性好相處，陳偉霆笑說，為了緩和拍戲氣氛，偶爾會捉弄一下劉詩詩，因為劉詩詩是很好的捉弄對象，說完不忘向吳奇隆喊話：「對不起隆哥，我沒有什麼意思。」

陳偉霆透露，吳奇隆來探班時，都會打招呼，待人親切沒有距離感，不過拍吻戲時，若吳奇隆在場，難免會有壓力，他笑稱：「有次隆哥來探班，拍吻戲前突然消失，知道他不在，大家也就放心去演。」劉詩詩笑言，拍戲期間吳奇隆確實有排出一些時間陪她，有次他來探班，拍戲前才知道有吻戲，「他（吳奇隆）發現以後，就說沒關係，妳好好拍，然後我到現場就找不到他。」原來吳奇隆是貼心「搞失蹤」，好讓老婆放心演出。

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