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23歲弟驟逝...孟耿如忍痛處理後事！經紀人心疼：她很堅強

記者林奕如／台北報導

孟耿如和小她5歲的弟弟孟耿德姐弟情深，但驚傳弟弟輕生驟逝消息，《ETtoday星光雲》求證經紀人，經紀人表示，「她很難過也很堅強，現在幫忙照顧家裡，以及忙舞台劇《花吃花》。」經紀方也說，稍晚將發出聲明。她打起一切精神扛家，面對友人安慰，她說：「沒事的，謝謝你們，我會好好照顧家人和自己。」

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▲孟耿如弟弟驟逝。（圖／孟耿如臉書）

▲孟耿如弟弟。（圖／翻攝自孟耿如臉書）

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▲孟耿如面臨弟弟驟逝打擊 。（圖／翻攝自孟耿如臉書）

孟耿如才剛經歷男友黃子佼愛犬元氣去世打擊，現在又要面臨弟弟驟逝，她這陣子戲剛殺青，目前正在忙舞台劇巡演，本週六（30日）將如期在高雄演出，十分敬業，經紀人也體恤她心情，因此排開其他工作，讓她專心照顧家人。她2月26日才PO文祝福弟弟生日快樂，貼臉合照寫下：「家人不求別的，求你平安快樂，當個善良的孩子，永遠愛你。」

▲▼ 孟耿如和弟弟在節目上互動 。（圖／翻攝自《明星鍵盤手》）

▲孟耿如弟幫忙撥頭髮，姐弟情深弟。（圖／翻攝自《明星鍵盤手》）

孟弟曾多次在媒體前露面，時常到姊姊活動探班，去年11月孟耿如到《明星鍵盤手》宣傳唱片，他也入鏡幫忙姊姊撥頭髮，姐弟感情好讓人羨慕，由於兩人長相相似，一起逛街還會被店員誤認是「夫妻臉」，孟耿如也有稱讚過弟弟打籃球厲害，現在面對弟弟驟逝，心情打擊相當大。

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孟耿如, 黃子佼, 孟耿如弟弟

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