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孟耿如3天前才在新竹演出！　忍淚上場「看不出異狀」

記者林奕如／台北報導

孟耿如面臨親弟弟孟耿德憂鬱症輕生打擊，但同時舞台劇《花吃花》正在巡演，3天前（23日）新竹場演出，她是三大女主角之一，戲份十分吃重，照常上場演出，現場800名觀眾看不出異狀，就連工後台作人員也不知情，十分敬業。

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▲簡嫚書、孟耿如舞台劇《花吃花》藝術總監賴聲川。（圖／表演工作坊提供）

▲孟耿如（左2起）、簡嫚書演出舞台劇《花吃花》。（圖／表演工作坊提供）

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該舞台劇以一樁校園霸凌導致的凶殺案，揭開現實殘酷一面，孟耿如劇中飾演簡嫚書高中同學，她不斷霸凌對方，但最後起了爭執被殺死，悲劇下場讓人鼻酸，但其實整件事講述，每個人都是「加害者」也是「受害者」，沒有人可以置身事外，發人深省。演員為戲也努力排練2個月，2月15日首演至今，3月23日是倒數第2場。

▲孟耿如2月才替弟弟慶生。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

▲孟耿如2月才替弟弟慶生。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

孟耿如雖然面臨親弟驟逝打擊，但依舊敬業演出，經紀人表示，「姐弟感情很好，她也很難過，但很堅強，現在幫忙照顧家裡，忙舞台劇《花吃花》。」據了解，30日是該舞台劇最後一場演出，她不造成大家困擾，目前照原定計畫演出。面對友人安慰，她打起精神：「沒事的，謝謝你們，我會好好照顧家人和自己。」

同劇簡嫚書則透過經紀人表示，「耿如弟弟的事我不清楚。當天大家的演出也都一如往常進行。拜託大家不要再打擾她與家人了。」

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孟耿如, 簡嫚書, 花吃花, 范瑞君, 李劭婕, 葛蕾, 孟耿如弟弟

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