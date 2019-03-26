蔡淑臻現仍同房李沛旭！狠不下心斷8年感情：一直溝通

記者林奕如／台北報導

蔡淑臻和李沛旭疑似8年情斷，她26日出席中視《鑑識英雄2》首映會，打起精神宣傳，但被問到感情狀態，心情明顯低落，她僅說：「還需要時間整理我們兩個之間的未來，現在狀況還沒有下一個決定，我們要溝通事情很多，現階段跟大家說什麼都不太好說。」

▲蔡淑臻、周孝安再合體《鑑識英雄2》。（圖／記者湯興漢攝）



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兩人尾牙時還恩愛合體，但過了一個年，兩人感情出現狀況，李沛旭連2次在臉書爆衝PO文「這八年的日子、謝謝妳。」但隨後又刪文，讓人對兩人感情霧煞煞，蔡淑臻佛系回應：「鞋子是我們兩個在穿，穿在裡面才知道感覺是怎樣。」被問現在還是同居、同房睡？她點頭說是。

▲阿喜（右）劇中有一段火辣床戲。（圖／記者湯興漢攝）



由於媒體拍到她和乾針醫生當街擁抱，是否成為爭吵點，她說，兩個人的事情，都不是一個時間點造成，感情面臨的問題，就跟所有情侶一樣，現在就是良善溝通，就是很好家人相處一起，也承諾有一個共識之後會讓大家都知道。

▲蔡淑臻（左起）、周孝安、蘇達、中視總經理胡雪珠、製作人顧超、阿喜、熊熊、楊震。（圖／記者湯興漢攝）

該劇等了3年上檔，蔡淑臻、周孝安、蘇達等原班人馬回歸，第二季加入阿喜、熊熊、楊震新血。阿喜劇中飾演大明星，還和段鈞豪有一段床戲，「他很令人安心，有說會帶領我，我們還互相幫對方檢查體態OK不OK，因為麥克風藏在內褲，看起來凸出來。」此話一出，讓眾人大爆笑，她連忙說不要想歪，她首拍床戲，只穿小可愛上陣。