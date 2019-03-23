獨家專訪／「魔羯男」張彬彬霸氣追女！不怕和好友競爭：各憑本事

記者林奕如／專訪

張彬彬在《小女花不棄》飾演痞甜世子狂圈粉，劇中雖然和花不棄（林依晨 飾）兩情相悅，但面臨情敵東方炻（林柏宏 飾）追擊，更不時上演爭風吃醋的橋段，若現實生活中也碰到此情況，他在愛情世界裡不退讓，自信Man說：「各憑本事。」

▲張彬彬《小女花不棄》和林依晨合作。（圖／翻攝愛奇藝）

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張彬彬擁有濃眉大眼、高挑身材，一連演出《三生三世十里桃花》、《秦時麗人明月心》等古裝戲，成為「古裝專門戶」，這次和心目中女神林依晨合作，低沉好聽的嗓音，說起情話狂撩女心，他接受《ETtoday星光雲》專訪時，更直接讀起印象中最虐的台詞「生當復來歸，死當長相思」，讓人一秒又回到「蓮花夫妻」最美愛情。

▲張彬彬和林依晨被網友稱為「蓮花夫妻」。（圖／翻攝愛奇藝）

一人分飾兩角，演出痞世子陳煜，下一刻又變大俠蓮衣客，張彬彬坦言：「對於演員來說是一個大挑戰，所以我願意去接這部戲。」他分析，自己個性更像蓮衣客多一些，像是有正義感，話也不多，只是辦事、做實事那一種；最像陳煜個性的一點，就是嘴硬心軟，嘴上說得很難聽、很絕情，但實際上還是會去行動，包括暗地保護花不棄。

▲張彬彬深情角色狂圈粉。（圖／小女花不棄微博）

他和花不棄愛情歷經許多現實考驗，同時也面臨情敵東方炻（林柏宏 飾）介入，張彬彬陳煜角色上身，淡定表示：「我和不棄情投意合，他是單相思，他會演起來更難受一點、更眼紅一點。」劇中角色爭到臉紅脖子粗，但他說，實際拍攝時一片歡樂，尤其三人在沙漠戲第一次見面時，彼此的細微表情、吃醋小動作表演，常常在導演喊卡之後，三人都忍不住大笑，全場工作人員也狂笑。

▲張彬彬和林林柏宏劇中是情敵關係。（圖／愛奇藝台灣站提供）

但若真的面臨和好朋友喜歡同一個女生狀況，他思考一下，認真回答：「當然啦！能成為好兄弟都不會喜歡同一個女生，因為每個人眼光不同。但真的有這樣情況，那肯定和兄弟說好，就是各憑本事。」他在愛情世界坦蕩，摩羯座的他也說：「當然不會和兄弟關係搞得不好，如果他憑本事奪到，我也會祝福。」

▲在愛情世界中，張彬彬感情觀不退讓。（圖／愛奇藝台灣站提供）

他因陳煜一角人氣飆漲，自己也十分不捨和角色道別，「真的是很喜歡的角色，但同時也會因為他最終收獲了屬於自己的幸福感到欣慰吧！」但大結局中配角8人全領便當，招來許多評論，張彬彬說：「這個結局我覺得還挺好的，雖然可能在觀眾心理還會有些不完美，但也會給大家留下開放式、遐想的空間，也算是一個不一樣的結局。」

