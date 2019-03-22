毛弟被她扯領帶「法式深吻」　火辣到害羞腿軟：還不賴！

記者林奕如／台北報導

邱宇辰（毛弟）在台視、三立《你有念大學嗎？》拼了，吻戲力拼男女主角禾浩辰、安心亞，他也和吳品潔親得火辣，還是被蕾絲邊女方主動強吻，上演激情的「法式深吻」，他表示，被強吻的經驗只有幼稚園時被女同學偷親，像劇中這種被「女生強吻」，他害羞表示「還不賴！」

▲邱宇辰《你有念大學嗎？》被吳品潔強吻 。（圖／三立提供）

邱宇辰在劇中他飾演「撩妹高手」，沒有一個女人逃的出「魔爪」，平常都是主動派，但覺得偶爾被「強吻」也不錯。尤其這次和吳品潔拍吻戲，兩人都是獻出螢幕初吻，他大方表示吳品潔的嘴唇很軟，「拍攝當下沒有想很多，一開始有點害羞，但後面親了很多次就習慣了。」他還會主動幫女生看角度哪邊好看。

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▲邱宇辰、吳品潔都是螢幕初吻。（圖／三立提供）

吳品潔拍吻戲好非常害羞，由於邱宇辰是被強吻，要演出嬌羞腿軟，但吳品潔回想當時情況，笑說：「其實嬌羞腿軟的是我。」 而且劇情是要求「法式深吻」，一開始她親的太溫柔像個小綿羊似的，被導演要求要霸氣、有種要征服對方的感覺，她第一次要這樣親男生，回想起來還是很害羞。

▲邱宇辰稱讚吳品潔嘴唇很軟 。（圖／三立提供）

劇中雖飾演「霸氣女」的吳品潔，私下卻像一隻害羞的小貓咪，她表示比起強吻別人，更喜歡被強吻，「能被喜歡的人強吻，絕對是很浪漫的環結！」她喜歡霸氣、有肩膀的男生，像是劇中禾浩辰用「霸氣的吻」來逼安心亞承認是他女朋友的片段，少女心的她表示自己在家看了好幾次，害羞笑說自己很容易對「直球告白」心動，其實「陽子浩」（禾浩辰劇中名）可以算是他的理想型。