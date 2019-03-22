高中男粉當眾丟直球告白　《愛情白皮書》吳岳擎羞：這是第一次

記者林奕如／台北報導

王淨、宋柏緯、吳岳擎主演台視、東森《愛情白皮書》，22日到育達高職舉辦校園特映會，800名學生嗨翻，劇中男女通殺的吳岳擎也吸引男學生報名，一上台還直球告白「你很帥」。吳岳擎笑說自己是第一次被男粉絲丟直球告白，還回誇對方也很帥，主持人笑說是當天湊成的第一組CP。

▲《愛情白皮書》吳岳擎、王淨、宋柏緯校園宣傳。（圖／東森提供）

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王淨跟宋柏緯示範時大玩「靠超近黑白切」，兩人立刻笑場，但超近距離現場狂起哄一陣歡呼。宋柏緯則是因為跟學生遊戲，自己卻一猜就贏了，心疼學生拿不到獎品的他，立刻送上一個大擁抱。最終獲勝的女學生還獲得宋柏緯跟吳岳擎的雙男公主抱，讓台下學生們羨慕到瘋狂尖叫。

▲王淨、宋柏緯玩遊戲靠超近。（圖／東森提供）

第一次進到校園，王淨笑說：「剛開始會有點擔心，怕學生們不喜歡，或是活動順不順利之類的。結果現場真的超級熱情，而且越後面大家的反應越熱烈，我們自己都玩得很開心。」宋柏緯興奮有種回到學生時期的錯覺，「一走進校區，有回到高中生的感覺，看到旁邊操場學生們在打球，有種衝動要下去一起打了。」吳岳擎也開心表示：「放片花的時候大家都看得超級投入，甚至每個重點橋段都跟著驚呼或反應，有種感動的感覺。」