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《比悲傷》姚愛甯加盟華研更旺　「空靈美女」拍東京電視台新戲

記者林奕如／台北報導

姚愛寗演出電影《比悲傷更悲傷的故事》、《一千個晚安》等作品，成為新一代潛力新星，加盟華研國際音樂，馬上星途更旺，接演一部東京電視台的夜間連續劇，飾演台灣留學生一角，將會在日本long stay一個月，她相當興奮，也藉此次拍攝把生疏的日文再度熟練起來。

▲姚愛甯出席川島小鳥攝影座談會。（圖／華研國際提供）

▲姚愛甯和太賀飾演情侶默契十足。（圖／華研國際提供）

日前姚愛甯與演出日劇《寬鬆世代又怎樣》星二代太賀搭檔，擔當日本知名攝影師川島小鳥攝影展Keystar，此次主題設定一對情侶的相處互動，紀錄每一個瞬間，場景都是在大阪取景，合作時光是定裝就試了近50套衣服，顯示對此次合作的慎重。

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▲姚愛甯出席川島小鳥攝影座談會。（圖／華研國際提供）

▲姚愛甯出席川島小鳥攝影座談會。（圖／華研國際提供）

姚愛甯和太賀更一起出席川島小鳥在大阪NU茶屋町百貨攝影座談會，原本限額100名，人氣爆棚再增加名額。兩人看到策展單位大手筆包下展場百貨公司周圍廣告版位，忍不住拍起照來，太賀稱讚：「pipi醬（愛寗日文稱呼）太可愛了，跟她一起拍照特別的放鬆，好像都不用擺什麼pose都可以成立。」攝影師川島小鳥最後也說道：「pipi醬是我們的天使，太賀是我們的英雄，這個組合我真的太喜歡太愛了，也希望台灣朋友們若到大阪可來看展。」

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姚愛甯, 寬鬆世代又怎樣, 太賀, 川島小鳥

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