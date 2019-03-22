記者林奕如／台北報導

江俊翰、江祖平、陳妍安、Gino在民視八點檔《大時代》上演四角戀，近期劇情進展大爆發，還加碼斥資拍攝大場面，劇組大批人馬到海拔超過500公尺的宜蘭桃源谷拍攝，四人挑戰懸崖邊吊鋼絲，江俊翰跟江祖平已有多次吊鋼絲經驗老神在在，表示最卡地方在重要部位，直說：「顧好下面就好。」

▲陳妍安劇中和江祖平大攤牌。（圖／民視提供）

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劇組出動空拍機、雙單機、大吊車以及吊鋼絲專業團隊、武術指導、替身等動員近百人，採用電影規格模式。四位演員當中，陳妍安是吊鋼絲初體驗，表示看到劇本「期待又怕受傷害」，江祖平還貼心多準備了一條壓力褲給她，並分享可以鋪毛巾增加厚度，讓新手陳妍安安心不少。Gino有懼高症，因為桃源谷在制高點，往下看著實嚇人，先吞藥才能順利完成拍攝。

▲江祖平劇中飾演苦情角色。（圖／民視提供）

該地方十分隱密，陳妍安說早晨出門從柏油路開到黃土路，彎彎曲曲山路還懷疑劇組給錯地址了，Gino則是途經夜總會，一度也懷疑導航是不是壞掉，直到看到美景，才確認沒找錯地方。拍攝時也引來大批不速之客「水牛」，充當臨演入鏡，江祖平忍不住對導演說：「先讓我們自拍，牛實在好可愛哦」。Gino看到成群大牛，笑說就好像看到「藍寶堅尼」，還表示自己跟牛超有緣的，以前還曾幫牛做過人工受精，是很難得有趣的經驗。

▲Gino、陳妍安、江祖平和水牛自拍。（圖／民視提供）



八點檔《大時代》劇中的四角戀有了大進展，隱瞞多年的「賀良才上錯人」事件已經引爆，江俊翰強調這一場播出一定要鎖定，因為可以看到電影規格的場面，還有「用生命演出」的我們，觀眾一定會看得非常過癮；江祖平接著喊話「我們四位劇中角色年齡加總都200歲了，這麼拼命，大家一定要看啊。」