熊熊：我有喜歡的人了！羞認對象ABC男「先看生辰八字」

記者林奕如／台北報導

熊熊（卓毓彤）首次挑戰戲劇，在中視《鑑識英雄2》飾演天兵事務官，她傻笑自己緊張常常NG，像是台詞要講「雷公」，她直接撒嬌喊本名「孝安哥」，還要別人提醒才知道，有時講話一半自然笑場，周孝安吐槽：「演到最後，大家也不知道她是真NG還是假NG。」她桃花緣一直旺，被問有男友？她不想說謊：「現在有喜歡的人了。」對方也知道她的心意，目前在曖昧階段，她也說自己很信八字算命，以及親友團鑑定。

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▲熊熊首次演出戲劇。（圖／記者湯興漢攝）

熊熊26日一襲低胸短洋裝，一彎腰藏不住G奶好身材，她是第二季才加入角色，感謝前輩幫了很多忙，「我是演識賢哥旁邊的事務官，識賢哥看起來很嚴肅，但私底下人非常好，都會給我多方建議。」她還有一場戲要跟周孝安撒嬌，但沙啞聲被虧說要戒酒跟煙，她連忙解釋是因為喉嚨長息肉，起因於自己發音位置不正確，加上那陣子主持、外景加上軋演戲，狀態更加差。

▲楊震（左起）、熊熊加入第二季陣容，右為蘇達。（圖／記者湯興漢攝）



她說，17歲就有割過一次息肉，但2年前去錄製《綜藝玩很大》日本跑山，結果一上車咳到吐血，檢查發現息肉長回來又復發了，她一段時間吃類固醇治療，但效果有限加上身形發胖，她索性不吃，樂觀安慰：「嗓音也算是我的特色，因為我的個性也不是嬌滴滴，像是小男生一樣。」不過她過一段時間要再去檢查，正考慮開刀。

▲蔡淑臻（左起）、周孝安、蘇達、阿喜、熊熊、楊震 《鑑識英雄2》首映會 。（圖／記者湯興漢攝）

她桃花緣佳，曾被曝光過的，是19歲和陳楚河的一段情，目前身旁有緋聞男張立東、KID（林柏昇），她連忙說：「張立東生來斬斷我桃花，他我真的不行。」至於KID則是主持《星光雲！RUN新聞》螢幕情侶，「他都是嘴巴上說說，就是節目效果，不會讓我不舒服。」

她招認現在身旁有「曖昧對象」，透過朋友介紹，和一位ABC男互相認識中，「因為之前喜歡的人都是不OK，所以要靠親友團鑑定，我很相信算命，所以也想要合他的生辰八字，但現在沒有到很熟，要八字太奇怪了。」她也說，現在32歲，想要有一個好歸宿，馬上閃婚也不無可能，結婚有了小孩想轉型，希望獲得媽媽、女性粉的歡迎。她害羞認愛，最後傻大姐表示：「我是不是說太多了。」隨後跟助理火速逃跑趕搭車。