ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

熊熊：我有喜歡的人了！羞認對象ABC男「先看生辰八字」

記者林奕如／台北報導

熊熊（卓毓彤）首次挑戰戲劇，在中視《鑑識英雄2》飾演天兵事務官，她傻笑自己緊張常常NG，像是台詞要講「雷公」，她直接撒嬌喊本名「孝安哥」，還要別人提醒才知道，有時講話一半自然笑場，周孝安吐槽：「演到最後，大家也不知道她是真NG還是假NG。」她桃花緣一直旺，被問有男友？她不想說謊：「現在有喜歡的人了。」對方也知道她的心意，目前在曖昧階段，她也說自己很信八字算命，以及親友團鑑定。

▲▼《鑑識英雄2》首映會，熊熊。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《鑑識英雄2》首映會，熊熊。（圖／記者湯興漢攝）

請繼續往下閱讀...

▲熊熊首次演出戲劇。（圖／記者湯興漢攝）

熊熊26日一襲低胸短洋裝，一彎腰藏不住G奶好身材，她是第二季才加入角色，感謝前輩幫了很多忙，「我是演識賢哥旁邊的事務官，識賢哥看起來很嚴肅，但私底下人非常好，都會給我多方建議。」她還有一場戲要跟周孝安撒嬌，但沙啞聲被虧說要戒酒跟煙，她連忙解釋是因為喉嚨長息肉，起因於自己發音位置不正確，加上那陣子主持、外景加上軋演戲，狀態更加差。

▲▼ 蔡淑臻、周孝安、蘇 達、阿 喜、熊 熊、楊 震 《鑑識英雄2》首映會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲楊震（左起）、熊熊加入第二季陣容，右為蘇達。（圖／記者湯興漢攝）

她說，17歲就有割過一次息肉，但2年前去錄製《綜藝玩很大》日本跑山，結果一上車咳到吐血，檢查發現息肉長回來又復發了，她一段時間吃類固醇治療，但效果有限加上身形發胖，她索性不吃，樂觀安慰：「嗓音也算是我的特色，因為我的個性也不是嬌滴滴，像是小男生一樣。」不過她過一段時間要再去檢查，正考慮開刀。

▲▼ 蔡淑臻、周孝安、蘇 達、阿 喜、熊 熊、楊 震 《鑑識英雄2》首映會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡淑臻（左起）、周孝安、蘇達、阿喜、熊熊、楊震 《鑑識英雄2》首映會 。（圖／記者湯興漢攝）

她桃花緣佳，曾被曝光過的，是19歲和陳楚河的一段情，目前身旁有緋聞男張立東、KID（林柏昇），她連忙說：「張立東生來斬斷我桃花，他我真的不行。」至於KID則是主持《星光雲！RUN新聞》螢幕情侶，「他都是嘴巴上說說，就是節目效果，不會讓我不舒服。」

她招認現在身旁有「曖昧對象」，透過朋友介紹，和一位ABC男互相認識中，「因為之前喜歡的人都是不OK，所以要靠親友團鑑定，我很相信算命，所以也想要合他的生辰八字，但現在沒有到很熟，要八字太奇怪了。」她也說，現在32歲，想要有一個好歸宿，馬上閃婚也不無可能，結婚有了小孩想轉型，希望獲得媽媽、女性粉的歡迎。她害羞認愛，最後傻大姐表示：「我是不是說太多了。」隨後跟助理火速逃跑趕搭車。

推薦閱讀

高中男粉當眾丟直球告白　《愛情白皮書》吳岳擎羞：這是第一次

高中男粉當眾丟直球告白　《愛情白皮書》吳岳擎羞：這是第一次

賈靜雯《與惡》自揭9年前婚變傷疤：夫妻失和有經驗！

賈靜雯《與惡》自揭9年前婚變傷疤：夫妻失和有經驗！

毛弟被她扯領帶「法式深吻」　火辣到害羞腿軟：還不賴！

毛弟被她扯領帶「法式深吻」　火辣到害羞腿軟：還不賴！

蔡淑臻現仍同房李沛旭！狠不下心斷8年感情：一直溝通

蔡淑臻現仍同房李沛旭！狠不下心斷8年感情：一直溝通

《比悲傷》姚愛甯加盟華研更旺　「空靈美女」拍東京電視台新戲

《比悲傷》姚愛甯加盟華研更旺　「空靈美女」拍東京電視台新戲

《大時代》的他領便當！江祖平淚崩躺在懷中：你只是睡覺了

《大時代》的他領便當！江祖平淚崩躺在懷中：你只是睡覺了

獨家專訪／「魔羯男」張彬彬霸氣追女！不怕和好友競爭：各憑本事

獨家專訪／「魔羯男」張彬彬霸氣追女！不怕和好友競爭：各憑本事

「賀良才上錯人」秘密藏30年曝光！《大時代》江祖平轟烈四角戀大攤牌

「賀良才上錯人」秘密藏30年曝光！《大時代》江祖平轟烈四角戀大攤牌

外星男友降落地球！甜寵劇《愛上北斗星男友》狂圈女粉

外星男友降落地球！甜寵劇《愛上北斗星男友》狂圈女粉

江宏恩驚人鏟肉13公斤！魔鬼減肥「只喝西洋芹汁、過午不食」

江宏恩驚人鏟肉13公斤！魔鬼減肥「只喝西洋芹汁、過午不食」

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

她跟男友人借精生子！　兒子18歲長成「激帥混血兒」…抽高180cm撞臉錦榮

獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光：和平協議

BLACKPINK回歸日曝光　Jennie「變成金捲髮」美炸…Lisa剪短了！

車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡淑臻, 李昌鈺, 蔣霞萍, 鑑識英雄, 周孝安, 阿喜, 熊熊, 楊震, 鑑識英雄2, 鑑識2, 顧超

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 4個月前才同台…孟耿如親弟「幫撥頭髮」暖舉曝光
  2. 23歲弟驟逝...孟耿如忍痛處理後事！經紀人心疼：她很堅強
  3. 快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家
  4. 范冰冰開美容院！　男友李晨站C位剪綵…破分手傳言
  5. 奧斯卡影帝第4次結婚！　確定年內娶「小21歲日籍女友」
  6. 黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚
  7. 小賈《Let Me Love You》本來是給CL唱？1分鐘錄音版意外流出
  8. 心機寡婦盯上超殺女！恐怖閨蜜「綑綁囚禁」狂逼同床共枕
  9. 賄賂聯合國外交官　胡慧中老公何志平在美被判關3年
  10. 「阿河的眼淚」前進義大利！斜槓畫家安哲繪本7月台灣出版

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366