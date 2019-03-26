半臉女探頭盯著看！他不信邪硬闖…下秒「上吊女屍突轉身」　一看臉嚇瘋竄逃

記者田暐瑋／綜合報導

人死後往往還會在原地徘徊，這也是為什麼命案現場靈異事件特多的原因。一名望族千金在家裡上吊輕生，記者到現場後和警方聊天，詢問更多命案細節，不經意轉頭看向走道盡頭的廚房，突然看到一個女生探了半邊臉出來看著他，以為有派女警勘查，沒想到那個女警的真實身份嚇壞在場所有人，立刻衝出這間兇宅。

資深媒體人胡孝誠透露，民國79年曾跑過一個望族千金自殺的案件，自殺地點是一處日本式民宅，他到現場和駐守的男警閒聊，問了問事件經過，一個轉頭看向民宅內走道盡頭的廚房，卻看見有個女生探出半邊臉來看著他，一開始他以為對方是派來勘查的女警，還虧男警說：「這種案子還派女生來啊。」

▲胡孝誠。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



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沒想到男警搖搖頭，說：「我們哪有派女警！」胡孝誠堅持剛剛看到有女生在屋內，但男警表示現場除了自己外，只剩下另一名男警在看守屍體，兩人不信邪就要走到廚房確認，在經過死者自殺的房間時，他瞥見還吊著的死者雙腳在沒有外力影響的情況下，突然轉向自己，下意識地抬頭一看，驚見剛剛看著自己的女生就是自殺的望族千金。

胡孝誠愣在原地，一旁的男警發現他的臉色怪異，馬上直覺猜到是什麼事，用台語問他：「就是她哦？」他點點頭，男警立刻邀他到外面抽菸，兩人迅速奔出兇宅，看守屍體的男警也查覺不對勁，跟著他們一起衝到屋外，只敢在門口等檢察官和法醫到場。

事後胡孝誠回想，才想起當時看著自己的女生沒有下半身，連脖子都沒有，只剩一顆頭探出來盯著他，讓他直呼「超毛」，狂起雞皮疙瘩。

▲胡孝誠。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

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