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徐薇台大兒棄美國名校！　登機前9hrs突決定「投身電競戰隊」

娛樂中心／綜合報導

江大成是知名補教老師徐薇的兒子，雖然自台大經濟系畢業，但本身喜歡打電動的他，很清楚自己對金融業、學術研究絲毫不感興趣，而是對電競產業抱持熱忱，近來更放棄到美國就讀名校的機會，全心投入電競產業，擔任大陸知名戰隊的經理人，父母也大方給予支持與鼓勵，讓他放心去追夢。

徐薇學霸兒江大成全英文訪問電競執行長。（圖／翻攝自徐薇臉書）

▲江大成是徐薇的兒子。（圖／翻攝自徐薇臉書）

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江大成2017年從台大經濟系畢業前，就比同年紀的人搶先進入職場，在知名網站的電競部門上班，過程中，也花了許多時間說服父母，「媽媽一開始以為我是開玩笑，我花了很多時間說服，有次真的講到聲淚俱下，媽媽也跟著我一起哭。」

此外，江大成先前曾開實況打遊戲，擔任直播主，讓徐薇擔心表示，「大成會不會到30歲還這樣。」他當時則笑說：「我是把這個當作一個經歷，不會讓自己在家裡當米蟲啦。」

徐薇的兒子江大成台大還沒畢業已經找到工作。（圖／取自江大成粉絲團）

▲江大成對電競產業抱持熱忱。（圖／翻攝自徐薇臉書）

據《聯合報》報導，江大成雖然自畢業後，就開始接觸電競產業相關工作，中間當過董事長特助、電競產業鏈，雖然月薪高達台幣15萬，卻都非是第一線，不是他所想要的。後來他申請UCLA，機票、租房全都備妥，10萬報名費也已經繳交，原訂一早11點就要飛美國，卻在凌晨2點，接到上海電競戰隊「皇族」的面試過關通知，他立刻決定放棄美國名校，改當團隊經理人。

江大成接到通知、做出決定後，也打電話跟徐薇報喜，開心表示經過鋒迴路轉，終於走到自己想要的路。對此，徐薇和老公僅問了一句，「你確定？」便給予百分百的支持，力挺兒子追夢。

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