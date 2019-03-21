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《大時代》的他領便當！江祖平淚崩躺在懷中：你只是睡覺了

記者林奕如／台北報導

民視《大時代》劇情衝高潮，「阿公」張柏舟一生辛苦，和養女楊幸美（江祖平 飾）情深，沒想到家中被縱火，他被搶救出來時已經無效，一一在醫院和大家告別，最後含淚遺言：「阿公覺得這輩子最虧欠的就是妳（幸美）了，對不起。」他痛領便當，讓江祖平淚崩飆演技。

▲《大時代》「阿公」張柏舟領便當。（圖／翻攝民視戲劇館YouTube）

▲▼《大時代》「阿公」張柏舟領便當。（圖／翻攝民視戲劇館YouTube）

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▲《大時代》「阿公」張柏舟領便當。（圖／翻攝民視戲劇館YouTube）

江祖平淚崩最疼愛她的阿公去世：「我答應阿公一定會保重自己，不會再讓阿公為我操心了。」她雖然是楊家養女，但是一肩擔起養家責任，照顧好弟弟妹妹長大，阿公覺得虧欠，她淚回：「阿公我說過了，我最不愛聽你說這話，我楊家女兒，跟這個家本來是一體的。」

▲《大時代》「阿公」張柏舟領便當。（圖／翻攝民視戲劇館YouTube）

▲▼領便當道別30分鐘，PTT爆棚討論。（圖／翻攝民視戲劇館YouTube）

▲《大時代》「阿公」張柏舟領便當。（圖／翻攝民視戲劇館YouTube）

親眼看到「阿公」張柏舟領便當，江祖平趴在阿公懷裡，不捨得道別：「阿公，我知道你只是睡覺了，放心我不吵你，你好好睡，等你睡飽就會醒了，對嗎，我等你。」至於這起縱火案，嫌疑人是賀良才（Gino 飾）、孫如貞（陳妍安 飾），阿公也交代幸美不要登記結婚，替劇情留下伏筆。PTT爆棚討論兩人演技，「阿公氣超長的，整段很感人」、「想起疼愛我的阿公了」。

▲《大時代》「阿公」張柏舟領便當。（圖／翻攝民視戲劇館YouTube）

▲張柏舟領便當，替之後劇情埋下伏筆。（圖／翻攝民視戲劇館YouTube）

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