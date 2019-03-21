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雷／《鑑識英雄2》首集下重本！蔡淑臻「美國1打6男」帥炸

記者林奕如／台北報導

《鑑識英雄2》等了3年，20日終於在愛奇藝首播，號稱是台灣版《CSI》，以「鑑識科學」為最大吸引點，劇中大量出現後製特效，更請來國際神探李昌鈺博士助陣。首集在舊金山取景，蔡淑臻到當地找小辛（紀培慧 飾），沒想到遇到偷包賊，熱血1打6沒在怕，展現帥氣一面。

▲蔡淑臻《鑑識英雄2》首播。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼《鑑識英雄2》到美國取景。（圖／翻攝愛奇藝）

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▲蔡淑臻《鑑識英雄2》首播。（圖／翻攝愛奇藝）

小辛（紀培慧 飾）是一名優秀的犯罪科學鑑識中心（C.S.I.C）成員，前往美國進修，林檢（王識賢 飾）拜託她調查跨國詐騙集團首腦，沒想到因此惹禍上身，成為殺人嫌疑犯，並且已經失蹤。

▲蔡淑臻《鑑識英雄2》首播。（圖／翻攝愛奇藝）

▲蔡淑臻為了動作戲努力訓練。（圖／翻攝愛奇藝）

蔡淑臻（飾演楊茜）心急半夜偷偷潛入犯罪現場，想要採集證據，沒想到被警方發現上銬被逮捕，沒想到一名警方其實是內應，楊茜趁機逃走時，正好遇到到美國的雷公（周孝安 飾）。

▲蔡淑臻《鑑識英雄2》首播。（圖／翻攝愛奇藝）

▲劇中大量出現鑑識科學判斷。（圖／翻攝愛奇藝）

主角之一涉嫌殺人案，首集就下足重本，要讓戲迷入坑，蔡淑臻為戲拍攝吃足苦頭，密集重訓導致右膝蓋舊傷復發，並且造成足底筋膜已經萎縮，沒有辦法墊腳穿高跟鞋，休養整整一年多，運用「乾針」治療，認識小15歲的醫生謝明儒，兩人甚至被拍到擁抱照片，因此爆出和李沛旭7年情變。

▲蔡淑臻《鑑識英雄2》首播。（圖／翻攝愛奇藝）

▲李昌鈺博士助陣。（圖／翻攝愛奇藝）

該劇動作戲多，蔡淑臻為此還和周孝安一起請教教練進行武術訓練，蔡淑臻透露，「一度好挫折，因為沒有學過一直抓不到重點。」透過反覆練習，動作才越流暢，有一次和周孝安套招時，蔡淑臻看到對方在笑，以為是她的動作引發什麼笑點，周孝安則解釋其實是怕被她打到。

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