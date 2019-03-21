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賈靜雯《與惡》自揭9年前婚變傷疤：夫妻失和有經驗！

記者林奕如／台北報導

賈靜雯睽違15年回歸台劇《我們與惡的距離》。她角色飾演被害者家屬，藉由酒精和工作麻痺傷痛，更和溫昇豪面臨婚姻危機，她直呼：「在夫妻失和，本人滿有經驗。」主持人黃子佼吐槽明明每天跟修杰楷放閃，她大方說：「我是說之前，你忘記我有兩段。」

▲▼《我們與惡的距離》首映會,賈靜雯。（圖／記者李毓康攝）

▲▼賈靜雯不惜自揭婚姻瘡疤。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼《我們與惡的距離》首映會,賈靜雯,溫昇豪。（圖／記者李毓康攝）

議題探討無差別殺人事件，深切刻畫受害者、被害者、律師、媒體、心理師、精障者等幾個家庭與職人，今播放15分鐘片花，不少人被觸動落淚。賈靜雯角色難度高，面臨到喪子之痛、婚姻生變，同時又是機車的新聞台主管，她說：「有跟新聞台編輯聊過，他真的是電視、好幾支手機都24小時一直開機，因為根本不知道下一秒什麼事，真的覺得記者真的很辛苦。」她說到此，現場燈突然滅掉，溫昇豪吐槽：「不要說謊喔。」

▲▼《我們與惡的距離》首映會,吳慷仁。（圖／記者李毓康攝）

▲▼吳慷仁（上圖）飾演法扶律師。周采詩（下圖左起）、謝瓊煖、林予晞。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《我們與惡的距離》首映會,周采詩,林予晞,謝瓊煖。（圖／記者李毓康攝）

賈靜雯劇中面臨婚變，女兒天晴甚至當父母面說出：「你們是不是要離婚？」當年她和前夫婚變也鬧得沸沸揚揚，她說：「這新聞都有報。當然生活上自己有經歷過，在面對角色時候有自己詮釋，有一些想法跟記憶去揣摩。」若咘咘、Bo妞這樣頂嘴，她扁了一下嘴：「我覺得不會，畢竟家庭環境不同，但也許之後叛逆期，我也會面臨到這狀況。」

▲▼《我們與惡的距離》首映會,曾沛慈,林哲熹,陳妤。（圖／記者李毓康攝）

▲曾沛慈和林哲熹飾演姊弟，右為陳妤。（圖／記者李毓康攝）

吳慷仁挑戰法扶律師，為了維護當事人應有的人權、為了追求事件的真相而疲於奔命，卻使得自己和周采詩婚姻、家庭關係岌岌可危，劇中懷孕的周采詩也在殺青後真的懷孕。吳慷仁說，其實演出時也有不認同角色的時候：「原本是支持死刑，但演完之後我也沒有答案了。」

▲▼《我們與惡的距離》首映會,製作人林昱伶,湯昇榮,導演林君陽,編劇呂蒔媛,監製於蓓華。（圖／記者李毓康攝）

▲《與惡》主創團隊，編劇呂蒔媛、製作人林昱伶、監製於蓓華、製作人湯昇榮、導演林君陽。（圖／記者李毓康攝）

謝瓊煖角色是加害者的媽媽，事發後總是帶著口罩，就怕被人認出來，她透露：「我小時候半夜有陪媽媽去找聲色場所裡面找高中哥哥經驗，那時坐在後座很想睡覺，但時光過去，詮釋角色時會參考媽媽的心情。雖然我劇中是演加害者家屬，但畢竟不是當事者，都不及真正發生這樣事情的人，所經歷的千萬分之一，我們片段跟事件是演出來，但他們是真實要過這樣的日子。」她和陳妤的母女情，也讓人噴淚，經典台詞讓人難忘：「家裡要死就死3個人就好，不能連妳也葬在這。」

劇中另一對夫妻代表則是林予晞與施名帥這對「醫療組」，林予晞飾演精神科社工師，劇組也安排她到療養院實習，她表示：「安撫人最困難的是保持冷靜不要被挑釁、不能跟病人認真」。曾沛慈與林哲熹劇中扮演姐弟，她說，現實生活中彼此真的像姐弟，面對弟弟林哲熹是思覺失調患者，兩人有精彩對手戲。《與惡》將於3月24日起，每週日晚間9點於公視、CATCHPLAY線上影音及HBO和HBO HD同步播出，一次播映兩集。

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賈靜雯, 修杰楷, 梧桐妹, 咘咘, Bo妞, Angel, 我們與惡的距離, 呂蒔媛, 吳慷仁

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