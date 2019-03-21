陳意涵隨性帶娃「叫嬰兒自己拿奶瓶」　張鈞甯吃驚：妳好逼人

記者林奕如／台北報導

張鈞甯好姐妹陳意涵今年2月迎來兒子「小初」，她這次返台馬上衝去見「乾兒子」，她透露，陳意涵帶小孩超隨性，會叫兒子自己拿奶瓶喝，也會帶他到公園玩，屬於「開放型媽媽」，張鈞甯吃驚直呼：「妳好逼人！小孩長大也會跟她一樣。」

▲▼張鈞甯出席金普頓大安酒店開幕大使。（圖／記者張一中攝）

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姐妹淘陳意涵生小孩，姊姊張瀛也迎接女兒白白，張鈞甯喜愛小孩，手機滿滿都是小姪女照片，自己也想生娃，但笑說：「要先把孩子的爸找到，這是一個重點。」她說，去年去身體檢查，醫生稱讚卵子健康新鮮，她回家後炫耀，姊姊突破盲點，「妳傻啊，就是要趁新鮮凍卵。」她摸頭說：「可能今年去（凍卵），畢竟有緣人不知道哪裡掉下來。」被問好友楊祐寧新戀情，傳出秘密交往周興哲前女友Melinda，她坦言，有見過（女方）但不熟，「很替他開心，他們倆開心最重要。」

▲▼張鈞甯一下飛機衝陳意涵家探乾兒子。（圖／記者張一中攝）

行程滿檔的她，目前在北京拍片，21日在台北出席飯店開幕記者會，一襲白禮服仙氣逼人，還有最萌寵物助陣，她笑得開懷。她常在外工作，住遍各大飯店，有一次疑似被鬼壓床，夢到有人坐在床旁邊、大力掐著她的脖子，還有一次她在晚上聽到很急的敲門聲，但開門後根本就沒有人，「我心一涼，馬上回房間音樂開很大聲。」她現在習慣進飯店前會先敲門、拖鞋會一正一反擺放，也會在枕頭下壓心經跟手牌，攜帶佛像保平安。