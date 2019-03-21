江宏恩驚人鏟肉13公斤！魔鬼減肥「只喝西洋芹汁、過午不食」

記者林奕如／台北報導

休息一陣子的江宏恩加入三立《炮仔聲》演出，這次劇中他搭上「惡女」陳小菁這一線，才出場就讓觀眾緊張留言表示：「是要一起來使壞了嗎？」這次他出場讓觀眾驚艷，原來以前肉壯的體型不見了，1個半月內體重掉了13公斤，現在體重74公斤。

▲江宏恩加入《炮仔聲》 。（圖／三立提供）

江宏恩在《金家好媳婦》殺青後，每天生活就是陪狗玩、遛狗和減肥，這次出現攝影棚最開心的是給觀眾一個極大的反差，因為之前角色是有家世的中年男子，所以胖點沒關係，但現在則是未婚帥哥，他第一天看到纖細的陳小菁時就說：「還好我瘦了，不然以前的身材出現妳旁邊，我就像大叔了。」

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▲江宏恩鏟肉13公斤 。（圖／三立提供）

劇組的人都覺得江宏恩體重創造了奇蹟，感覺年輕了5歲，但他笑說目標可是15公斤，他現在每天只喝西洋芹汁當主食，而且中午過後就不進食，每天騎腳踏車加上游泳，才有現在的成果，「現在體重可是8年前才見過的數字，距離最瘦72公斤不遠了，好懷念以前身材的年代。」

但他也怕瘦過頭沒有體力拍戲，先維持這樣體重，陳小菁也好奇問說：「光喝果汁不會暈倒喔？」江宏恩說也許是體質關係很容易胖，以前唯一嗜好「吃」節制了，現在個人偏方喝蔬果汁達到效果，一個半月就能瘦12、13公斤這麼多其實連自己也嚇到，但確實感受得出他更自信與開心。