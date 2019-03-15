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快訊／安以軒懷孕了！「四肢超細」　嫁百億CEO 2年報喜：從此多了一個你

記者田暐瑋／綜合報導

安以軒2017年6月嫁給澳門德晉集團CEO陳榮煉（小叮噹），15日宣布懷孕喜訊，讓許多網友又驚又喜。她選在結婚2周年紀念日這天報喜，在微博寫下：「小叮噹夫婦結婚登記兩歳了，慶祝一下！來個～變身～拔拔麻麻，從此……我們的世界多了一個你，期待，66 66 66 ​～」

▲安以軒。（圖／翻攝自微博）

▲安以軒。（圖／翻攝自微博）

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安以軒懷孕後，四肢依舊超纖細，看不出來已經懷孕，事實上，她先前自己參加大妹的婚禮，過去大多穿合身衣服展現好身材的她，卻穿著超寬鬆，且腹還部疑似有些隆起，渾身飄出濃濃孕味。除此之外，有網友也發現，一向愛美的安以軒不僅淡妝出席，且手指還保持「素甲」狀態，沒有擦指甲油，連護甲油都沒擦，立刻引來一票網友留言關心。

當時《ETtoday星光雲》致電經紀人，對方接起電話先是開心喊：「其實...我也有聽說！」下句馬上補：「是聽網友說啦，沒有這回事。」坦言安以軒本就喜歡穿寬鬆衣服，那件衣服也不是她第一次穿了。

▲安以軒。（圖／翻攝自微博）

▲安以軒報喜。（圖／翻攝自微博）

▲安以軒。（圖／翻攝自微博）

▲安以軒。（圖／翻攝自微博）

安以軒在2017年6月嫁給身價百億的澳門CEO陳榮煉，當時10.57克拉的超大鑽石婚戒也引發話題，婚宴2套加上歸寧宴1套，共3套鑽戒價值就逼近1億元。不過，她曾透露嫁給陳榮煉的理由，並不是因為男方的身家背景，而是在自己為了安鈞璨過世的事情傷心低落時，對方一直溫柔陪在身邊，讓她感受到深刻的用心，才對這個人動了心。

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